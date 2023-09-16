ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقسو على ميلان بخماسية (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا بنتيجة 5/1 على ضيفه وجاره ميلان، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

افتتح هنريك مخيتريان التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة الخامسة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من فيديريكو ديماركو.

وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على تقدم إنتر ميلان 2/0.