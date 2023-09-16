ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقسو على ميلان بخماسية (فيديو)
حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا بنتيجة 5/1 على ضيفه وجاره ميلان، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
افتتح هنريك مخيتريان التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة الخامسة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من فيديريكو ديماركو.
وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على تقدم إنتر ميلان 2/0.
وقلص البرتغالي النتيجة بتسجيل هدف لميلان في الدقيقة 57 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من أوليفيه جيرو.
لكن هنريك مخيتريان عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من لاوتارو مارتينيز.
واحتسب الحكم ضربة جزاء لإنتر ميلان بعد تدخل من ثيو هيرنانديز على لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، وسدد هاكن كالهانغولو الضربة بنجاح في الدقيقة 79.
ووقع دافيد فراتسي الهدف الخامس لإنتر ميلان في الدقيقة 90+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وحقق إنتر ميلان الفوز الخامس على التوالي على ميلان في مختلف المسابقات، بواقع فوزين في دوري أبطال أوروبا، وفوزين في الدوري الإيطالي، وفوز في كأس السوبر الإيطالي.
وحقق ميلان الفوز الرابع على التوالي (العلامة الكاملة)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة.
في حين جمدت الخسارة رصيد ميلان عند 9 نقاط في المركز الثالث، وقد خسر للمرة الأولى بعد الفوز في أول 3 جولات.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع ريال سوسييداد، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، في حين يلعب ميلان مع نيوكاسل، يوم الثلاثاء، في البطولة ذاتها.