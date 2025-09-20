logo
مفاجأة صادمة من إدارة الأهلي المصري لإمام عاشور

إمام عاشور نجم الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
فجر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مفاجأة صادمة للاعب الفريق إمام عاشور.

ويغيب إمام عاشور عن مباريات الأهلي بعد إصابته بفيروس A ويخضع إلى برنامج علاجي في أحد المستشفيات.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028، بعد انتقاله قادماً من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

 وقال الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر مقطع فيديو بقناته الشخصية بموقع "يوتيوب"، إن وليد صلاح الدين تواصل، صباح اليوم السبت، مع أحمد يحيى وكيل إمام عاشور الرسمي بحسب العقود الموقعة مع اللاعب.

وأضاف: "وليد صلاح قال لأحمد يحيى بالحرف الواحد: "من وكيل إمام عاشور؟ أنت أم آدم وطني؟ ولكن يحيى قال لمدير الكرة إنه يتولى تسويق اللاعب محلياً ووطني يسوقه خارج مصر".

 وأشار إلى أن وليد صلاح أخبر يحيى بأنه طلب من إمام عاشور نشر بيان يتبرأ خلاله من علاقته بآدم وطني ويؤكد أنه ليس وكيله، موضحاً أن عاشور وعد مدير الكرة بتنفيذ طلبه، ولكنه تجاهل الأمر في النهاية.

وأضاف: "وليد صلاح أكد لوكيل إمام عاشور أن الإدارة لن تناقش تجديد عقد اللاعب حتى الموسم الأخير 2027 – 2028، ولن ترفع راتبه السنوي".

 وأتم قائلاً: "إذا حصل إمام عاشور على عرض في شهر يناير المقبل، سنناقش العرض وسنرحب برحيله إذا كان مناسباً".

