كشفت البعثة الأولمبية الأمريكية اليوم الأربعاء أن بطلة أمريكا المفتوحة للتنس كوكو غوف ستحمل علم البلاد من السيدات في حفل افتتاح أولمبياد باريس إلى جوار نجم كرة السلة ليبرون جيمس بطل الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات.

وستصبح غوف (20 عاما) أصغر من حمل العلم الأمريكي على الإطلاق وأول لاعبة تنس أمريكية تفعل ذلك بعد ثلاث سنوات من اضطرارها إلى عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو عندما ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في ذلك الوقت.

وقالت غوف في بيان "لم أكن أتخيل أبدا أنني سأحظى بشرف حمل العلم الأمريكي لبعثة الولايات المتحدة في حفل الافتتاح. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بقيادة زملائي في البعثة مع ليبرون بينما نظهر تفانينا وشغفنا على أكبر ساحة رياضية في العالم".

وقالت اللجنة الأولمبية الأمريكية للأصحاء ولذوي الاحتياجات الخاصة إنه تم اختيار Yوف وجيمس من خلال تصويت زملائهما الرياضيين الأمريكيين.

بدورها، كشفت سارة هيرشلاند الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية "الترشيح من قبل زملائك في البعثة لهذا الشرف يقول الكثير عن الطريقة التي تتعامل بها كوكو مع رياضتها ودورها كعضو في بعثة الولايات المتحدة".

وبرزت غوف المصنفة الثانية عالميا على الساحة الدولية قبل خمس سنوات عندما تغلبت على مثلها الأعلى فينوس وليامز في مسيرة رائعة للدور الرابع في بطولة ويمبلدون عندما كانت يبلغ عمرها 15 عاما فقط.

وحصلت على أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس العام الماضي في بطولة أمريكا المفتوحة.

ومن المتوقع أن تنافس غوف في منافسات الفردي والزوجي على الملاعب الرملية في رولان جاروس عندما تنطلق منافسات التنس بالأولمبياد في 27 يوليو الجاري.