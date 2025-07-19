بعد الصفقات الجديدة .. هل يقدر الإفريقي على منافسة الترجي على الدوري التونسي؟

أعادت التعاقدات الأخيرة للنادي الإفريقي التونسي الجدل حول جاهزية الفريق للموسم الكروي المقبل ومدى قدرته على منافسة غريمه الأزلي الترجي على الألقاب من جديد.

وبعد موسم مضى وكان مخيبا للآمال في الدوري والكأس، يستعد الإفربقي لبدء موسم مليء بالتحديات خصوصا بعد صعود مجلس إدارة جديد يقوده محسن الطرابلسي، واستمرار المستشهر الأمريكي فيرجي شامبيرز في دعمه للفريق على مستوى التعاقدات الجديدة.

ورغم الرجة القوية التي هزت أوساط النادي الإفريقي أمس الجمعة، بعد رواج أخبار حول إقالة المدرب محمد الساحلي، إلا أن الكثير من جماهير النادي باتت على قناعة من أن فريقها قادر على الخروج بإنجاز لافت في موسم 2025 ـ 2026 والمنافسة على إزاحة الترجي من تصدر المشهد الكروي في البلاد.

وأنهى النادي الإفريقي، الذي لم يتوج بأي لقب محلي أو قاري منذ الفوز بكأس تونس 2018، سباق دوري المحترفين في المركز الرابع في حصيلة مخيبة للآمال بشكل كبير بالنظر إلى سقف الطموحات عند انطلاق الموسم.

أخبار ذات علاقة الإفريقي التونسي يرد على أنباء إقالة المدرب محمد الساحلي ويهدّد برفع قضية

وبعد رحيل الفرنسي دافيد بيتوني عن الجهاز الفني، واستقالة هيكل دخيل من منصب الرئاسة، يرى الكثير من الملاحظين أن النادي الإفريقي يسير نحو سنة أفضل بكثير من سابقتها، ولكن في حال تجنّبَ أخطاء المنعطف الأخير من الموسم الماضي.

حلول هداف الدوري وبقاء علي يوسف

تخلى النادي الإفريقي عن عدد من لاعبي الفريق للموسم الماضي، على غرار بسام الصرارفي وأحمد خليل وحمدي العبيدي وآدم قرب وكينيث سمياكولا وأرموند كوه وغيث الصغير، وأقدم في المقابل على تعاقدات موجهة في مراكز محددة كما حافظ على عديد الركائز الهامة.

واحتفظ النادي الإفريقي بنجم خط الدفاع علي يوسف، بعد أن بات الدولي الليبي محط أنظار عدة أندية من بينها الأهلي المصري.

ومن بين الوافدين على الإفريقي المهاجم فراس شواط، الذي انضم للإفريقي قادما من النجم الساحلي حتى يونيو 2028.

وأحرز شواط في الموسم الماضي 17 هدفا للنجم في الدوري ليتصدر لائحة هدافي المسابقة، كما أنه يعد من أفضل المهاجمين في تونس حاليا، وهو ما يؤكد أن الإفريقي ظفر بمهاجم قادر على أن يفك الفشل الهجومي للموسم الماضي.

بجانب شواط، تعاقد النادي الإفريقي مع لاعب واحد على الأقل في كل مركز، إذ ضم حارس المرمى مهيب الشامخ، من نجم المتلوي، وحسام حسن رمضان من ترجي جرجيس وحسام بن علي من النجم الساحلي وشرف الدين العوني من الأولمبي الباجي.

أخبار ذات علاقة الإفريقي التونسي يحسم التعاقد رسميا مع فراس شواط

وذكرت مصادر قريبة من الإفريقي أن إدارة النادي تواصل عملها على تعزيز المجموعة بلاعب وسط دفاعي، وقد يكون أسامة الشريمي اللاعب الليبي هو الصفقة المقبلة للفريق الأحمر والأبيض.

خلاص الديون: عامل حاسم

نجح النادي الإفريقي في التخلص من الهاجس الأكبر الذي أعاقه عن التطور في المواسم الماضية، وحال دونه والتتويج بالألقاب، وهو الديون المتراكمة، والصفقات العشوائية.

وقبل بداية موسم 2025 ـ 2026، ينتظر أن يدخل الإفريقي السباق دون هواجس العادة والخوف من عقوبة المنع من التعاقدات أو قضايا مستحقات اللاعبين، وهو ما قد يمنحه شيئا من الاستقرار.

أخبار ذات علاقة الكشف رسميا عن موعد ديربي الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

هل يكفي الاستقرار للإطاحة بالترجي؟

وفي مقابل الحديث عن مؤشرات لافتة ورسائل واعدة في الإفريقي بخوض موسم كروي لا كسابقيه، يعتقد الكثيرون من المقربين من الفريق الأحمر والأبيض أن الصفقات الكثيرة قبل بداية الموسم الجديدة لن تكون كافية لتضمن لرفاق فهد المسماري النجاح، بل أن الإفريقي ينقصه الكثير ليكون بالفعل مراهنا جديدا على لقب الدوري.

وخلال الموسم الماضي، كان الإفريقي سباقا في التعاقد مع عدة لاعبين جدد، صيفا وشتاء، لكنه خرج من سباق الدوري كما في الكأس خالي الوفاض ولم ينجح حتى في الفوز بالمركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية.

كما يرى هؤلاء أن الفريق الذي لم يستغل في 2024 ـ 2025 البداية الكارثية للترجي، بطل الدوري، ولم يستفد من وجوده متقدما بسبع نقاط عن غريمه التقليدي لا يمكن إلا أن يثير مخاوف جماهيره الوفية والتي يعتبرها الكثيرون نقطة الضوء الوحيدة طوال السنوات الماضية.

▪️رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026/2025 👇 Posted by Club Africain on Saturday, July 19, 2025

ويبدأ الإفريقي الموسم الجديد في الدوري يوم 9 أغسطس بملاقاة مستقبل المرسى في ملعب رادس، ثم يخوض تنقلا صعبا أمام النجم الساحلي في ملعب سوسة، على أن يلاقي الصفاقسي داخل قواعده في الجولة الخامسة.

ولم يتوج النادي الإفريقي، ثاني الأندية حصولا على الألقاب في تونس بعد الترجي، بالدوري منذ فوزه في موسم 2014 ـ 2015.