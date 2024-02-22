الاتحاد يقلب الطاولة على نافباخور ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
قلب نادي الاتحاد السعودي تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 2/1 على نافباخور نامانغان ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16.
وافتتح الفرنسي كريم بنزيما نجح الاتحاد، التسجيل لكن للفريق الأوزبكي بهدف عكسي من ضربة رأس في الدقيقة 25.
وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 45+6 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً كرة عرضية من بنزيما.
وسجل توما تاباتادزي لاعب نافباخور هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87 ليتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي.
وتعادل الفريقان 0/0 في مباراة الذهاب في أوزبكستان.
وكانت مباراة، اليوم الخميس، الثانية في التاريخ بين الاتحاد ونافباخور نامانغان.
وصعد الاتحاد لدور الـ16 بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين صعد نافباخور نامانغان في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة خلف الهلال السعودي.
وسبق أن نال نادي الاتحاد لقب دوري أبطال آسيا مرتين، عامي 2004 و2005، في حين لم يسبق لنافباخور نامانغان الفوز في البطولة.
وتأهل العين الإماراتي والنصر السعودي لربع النهائي حيث سيلعبان معًا.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع المتأهل من مواجهة الهلال وسباهان أصفهان، علمًا بأن الزعيم السعودي فاز 3/1 خارج أرضه.