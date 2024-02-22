الاتحاد يقلب الطاولة على نافباخور ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

قلب نادي الاتحاد السعودي تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 2/1 على نافباخور نامانغان ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما نجح الاتحاد، التسجيل لكن للفريق الأوزبكي بهدف عكسي من ضربة رأس في الدقيقة 25.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 45+6 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً كرة عرضية من بنزيما.

وسجل توما تاباتادزي لاعب نافباخور هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87 ليتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي.