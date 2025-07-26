خطأ غريب يتسبب في خسارة ثقيلة لليفربول ضد ميلان الإيطالي (فيديو)

تسبب الحارس البديل لنادي ليفربول، جيورجي مامارداشفيلي في قبول فريقه هدفا رابعا عندما ارتكب هفوة فادحة وغريبة في المباراة الودية التي جمعته بنادي آي سي ميلان الإيطالي مساء اليوم السبت.

وفي المباراة الإعدادية للموسم الجديد، التي جمعت الفريقين في هونغ كونغ، فاز ميلان (4 ـ 2) على ليفربول (4 ـ 2) وهي نتيجة بدت مفاجئة وثقيلة بالنظر إلى تلقي بطل الدوري الإنجليزي رباعية كاملة.

وتقدم ميلان بهدف لنجمه البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة العاشرة، وأدرك سوبوسلاي التعادل لليفربول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول متعادلا (1 ـ 1).

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وفي الشوط الثاني، أجرى الهولندي أرني سلوت عدة تغييرات شملت كل الخطوط من بينها حراسة المرمى بخروج البرازيلي أليسون بيكر ودخول الحارس الدولي الجورجي، جيورجي مامارداشفيلي الذي تلقت شباكه 3 أهداف كاملة في شوط واحد.

وتقدم ميلان بهدفين ليرفع الفارق إلى هدفين ويجعل النتيجة (3 ـ 1)، قبل أن يقلص الهولندي البديل كودي غاكبو الفارق في الدقيقة 90 +2 برأسية رائعة (3 ـ 2).

وفي الوقت الذي كان ليفربول يبحث عن هدف التعادل، ارتكب الحارس مامارداشفيلي هفوة غريبة وفادحة عندما غادر مرماه نحو دائرة منتصف الملعب لينحول إلى مدافع محوري حرّ، لكنه فشل في استقبال كرة سهلة من زميله المدافع، لينقض عليها السويسري نوح أوكافور وينفرد بالمرمى الخالي تماما ويضع الكرة في الشباك.

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وشكلت هفوة حارس ليفربول الغريبة إحدى اللقطات المثيرة والغريبة في المباراة ما أثار كثيرا من التفاعلات على منصات التواصل.

ولعب جيورجي مامارداشفيلي الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2031 في موسم 2024 ـ 2025 مع فالنسيا الإسباني وساهم في بقائه في الدوري الإسباني الممتاز، قبل العودة إلى ليفربول بعد نهاية فترة الإعارة في فريق "الخفافيش".

وشارك الدولي الجورجي في 34 مباراة مع فالنسيا في الليغا خلال الموسم الماضي.

يشار إلى أن تشكيلة ليفربول شهدت مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي ترك مكانه في بداية الشوط الثاني لكودي غاكبو، الذي أحرز الهدف الثالث لفريقه.

كما شارك القائد فيرجيل فان دايك أساسيا ليحل بدلا منه الفرنسي إبراهيما كوناتي في بداية الشوط الثاني.