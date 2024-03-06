مباراة الهلال والاتحاد.. طرد نادر في مسيرة نغولو كانتي
تلقى نغولو كانتي، نجم فريق الاتحاد، بطاقة حمراء مباشرة، خلال مواجهة فريقه أمام الهلال، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.
وتقدم الهلال بهدفي ميتروفيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 40، 42 من عمر الشوط الأول.
وتلقى كانتي في الدقيقة 63 بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على كوليبالي في وسط الملعب، قبل أن يعود الحكم لتقنية حكم الفيديو الـVAR لبحث احتمالية طرد اللاعب مباشرة.
وأشهر الحكم بطاقة حمراء للنجم الفرنسي في الدقيقة 66 بعد الرجوع لتقنية الـVAR.
ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن "نغولو كانتي تعرّض للطرد ببطاقةٍ حمراء مباشرة للمرة الأولى في مسيرته، وللمرة الأولى منذ أغسطس 2014 مع فريق كان الفرنسي؛ إذ تحصّل على بطاقةٍ حمراء (بطاقتين صفراوين)".
وحصل كانتي على بطاقتين صفراوين في غضون 13 دقيقة من مباراة فريقه كان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي عام 2014، ليطرد من الملعب، وهو الطرد الأول والأخير قبل بطاقته الحمراء، يوم الثلاثاء، أمام الهلال.
وفي رد غير متوقع من جماهير الهلال، وجهت التحية للنجم الفرنسي، ووقفت تصفق له أثناء خروجه من أرض الملعب، كونه اشتهر بأخلاقه الرائعة في الملاعب.
بهذه البطاقة، تأكد غياب كانتي عن مباراة العودة بين الفريقين، والمقررة الثلاثاء المقبل.
يذكر أن كانتي انضم لصفوف الاتحاد خلال الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع تشيلسي.