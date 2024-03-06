مباراة الهلال والاتحاد.. طرد نادر في مسيرة نغولو كانتي

تلقى نغولو كانتي، نجم فريق الاتحاد، بطاقة حمراء مباشرة، خلال مواجهة فريقه أمام الهلال، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتقدم الهلال بهدفي ميتروفيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 40، 42 من عمر الشوط الأول.

وتلقى كانتي في الدقيقة 63 بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على كوليبالي في وسط الملعب، قبل أن يعود الحكم لتقنية حكم الفيديو الـVAR لبحث احتمالية طرد اللاعب مباشرة.