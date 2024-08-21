كشفت تقارير صحفية عن تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي، مع ساديو ماني نجم النصر، والذي ارتبط بالانتقال إلى الفريق الجداوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن ماني يرغب في البقاء مع النصر، وعدم الرحيل إلى الاتحاد، إلا أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة نادي الاتحاد عرضت على نظيرتها في النصر تحمّل مبلغ 5 ملايين يورو فقط من الراتب السنوي لساديو ماني، من أصل 40 مليون يورو، لإتمام الصفقة، على أن تتحمل إدارة النصر باقي راتبه البالغ 35 مليون يورو".

وتابعت: "إدارة النصر رفضت العرض، وتحاول إقناع نظيرتها في الاتحاد بالموافقة على تحمل نصف راتبه، على أن تتحمل إدارة الأصفر النصف الآخر".

ورغم أن ساديو ماني من اللاعبين الأجانب التابعين لبرنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن البرنامج لن يواصل تحمّل رواتب ماني في حال إعارته إلى الاتحاد.

وفي حال رحيل ماني لن يتم تعويض نادي النصر بلاعب عالمي في مركز الجناح أو دعمه بمبلغ مالي لإتمام تعاقد جديد لتعويض اللاعب السنغالي، وفقًا للتقرير.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن ساديو ماني غاضب من عرضه على الاتحاد دون معرفته بالأمر، كما أن ماني لا يريد الخروج من النصر ويرغب في البقاء.

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وتعاقد النصر مع ماني (32 عاماً) في أغسطس الماضي لمدة 4 أعوام حتى 2027 قضى منها موسماً واحداً في صفوف الفريق.

ولعب السنغالي 46 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، سجل فيها 19هدفاً، وصنع 11، بمجموع دقائق 3951، إضافة إلى خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي أمام التعاون، والهلال.