أزمة حقيقية.. أول خلاف بين ريال مدريد ومبابي
كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن خلاف حقيقي بين ريال مدريد وكيليان مبابي، ظهر خلال مفاوضات الطرفين لإتمام توقيع العقود.
ووفقًا للتقارير فإن هناك اتفاقًا على الأمور المالية بين ريال مدريد ومبابي سيكون بموجبه الأخير هو الأعلى أجرًا بالفريق، لكنه في الوقت ذاته سوف يتخلى عن نصف ما كان يتقاضاه مع باريس سان جيرمان، والذي يقدر بـ70 مليون يورو.
ويَكمن الخلاف بين ريال مدريد ومبابي حول مشاركة اللاعب برفقة منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتعوّل فرنسا كثيرًا على مشاركة مبابي لمنح دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها، زخمًا كبيرًا، كما يرغب اللاعب نفسه في المشاركة والتواجد للحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية بعد حصوله على كأس العالم في روسيا.
وحسب آس :" أولمبياد باريس ستبدأ في نفس وقت سفر ريال مدريد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الموسم التحضيري الذي يعد تواجد كيليان مبابي خلاله بمثابة عامل مهم لزيادة المدخول المادي".
وتتصادم رغبة ريال مدريد بهذا الشأن مع رغبة اللاعب الذي يعطي لأولمبياد باريس أهمية قصوى.
ومن المقرر أن يتخذ ريال مدريد واللاعب قرارًا حول الأمر خلال الأشهر القادمة، إذ من المتوقع أن يعلن انتقال مبابي إلى سانتياغو برنابيو في الأول من يوليو المقبل.
ويحق لريال مدريد أو أي ناد آخر منع لاعبيه من المشاركة في أولمبياد باريس غير المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".