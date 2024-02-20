أزمة حقيقية.. أول خلاف بين ريال مدريد ومبابي

وحسب آس :" أولمبياد باريس ستبدأ في نفس وقت سفر ريال مدريد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الموسم التحضيري الذي يعد تواجد كيليان مبابي خلاله بمثابة عامل مهم لزيادة المدخول المادي".

وتتصادم رغبة ريال مدريد بهذا الشأن مع رغبة اللاعب الذي يعطي لأولمبياد باريس أهمية قصوى.

ومن المقرر أن يتخذ ريال مدريد واللاعب قرارًا حول الأمر خلال الأشهر القادمة، إذ من المتوقع أن يعلن انتقال مبابي إلى سانتياغو برنابيو في الأول من يوليو المقبل.

ويحق لريال مدريد أو أي ناد آخر منع لاعبيه من المشاركة في أولمبياد باريس غير المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".