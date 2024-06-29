نجم منتخب ألمانيا يستفز زملاءه في "المانشافت" وبرشلونة بتصريح مثير

وقال غوندوغان، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن لاعبي منتخب ألمانيا مطالبون بالاقتداء بريال مدريد كمثال، قبل مواجهة المنتخب الدنماركي، غدا السبت في ملعب سيغنال إدونا بارك في دورتموند.

وأثارت إشادة غوندوغان بريال مدريد واعتبار الفريق الملكي نموذجا يستوجب السير على منواله جدلا في أوساط المنتخب الألماني وفي نادي برشلونة كونه بمثابة شكل من أشكال استفزاز زملائه في الفريق الكتالوني وفي منتخب المانشافت على حد السواء.

وتابع غوندوغان في تصريحات لموقع "سكاي ألمانيا": "إذا نظرت إلى ريال مدريد، النادي الأنجح في العقد الأخير، هم لا يشعرون بالفزع أبدا ويحافظون على الهدوء وهذا أمر ملحوظ".

وأضاف: "علينا إدراك متى يتوجب علينا معاقبة خصمنا، عدا ذلك سيتم معاقبتنا سريعا، لقد خضت العديد من المباريات في الأدوار الإقصائية وكنت أتواجد بين صفوف الفريق المرشح للفوز ومع ذلك ودعت في بعض الأحيان البطولة بسبب ارتكاب بعض الأخطاء".

وتوجت ألمانيا بلقب كأس أمم أوروبا في 3 مناسبات آخرها في 1996 أما منتخب الدانمارك فقد أحرز اللقب القاري في مناسبة واحدة كانت في نسخة 1992.