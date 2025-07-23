جسد منحوت تمامًا.. 5 صور خرافية من إجازة كريستيانو رونالدو (شاهد)

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، جمهوره لمحات ساحرة من عطلته الصيفية الفاخرة في جزيرة مايوركا الإسبانية، برفقة شريكته جورجينا رودريغيز.

أخبار ذات علاقة رونالدو ليس الأول.. أكثر 10 لاعبين تكلفة في تاريخ الميركاتو

الصور التي نشرها النجم العالمي عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، والتي حصدت ملايين التفاعلات، كشفت عن مزيجٍ من الرفاهية، اللياقة البدنية، والإطلالات الخلابة التي عكست أسلوبَ حياةٍ استثنائيًا.

اختار الثنائي قضاء إجازتهما على متن يخت "أزيموت غراندي" الفاخر بطول 27 مترًا، الذي يُقدَّر سعره بأكثر من ستة ملايين يورو.

أخبار ذات علاقة هل تنقذ الصفقة التبادلية مستقبل "عاشق رونالدو"؟

اليخت، المجهز بجاكوزي وصالة ألعاب رياضية وتصميم داخلي فخم، شكّل مسرحًا مثاليًا لأيام الاسترخاء تحت أشعة الشمس المتوسطية.

ولم يكتفِ رونالدو بعرض جمال اليخت، بل شارك صورًا أظهرت جسده المنحوت بدقة، نتيجة التزامه المعهود بالتدريبات الرياضية المكثفة، حتى خلال العطلة.

أخبار ذات علاقة لن تعجب رونالدو.. 3 تهديدات خطيرة لميركاتو النصر السعودي

إلى جانب اليخت، استقر الزوجان في "توري ديل سول"، وهي فيلا فاخرة تقع في منطقة سيرا دي ترامونتانا الخلابة.

العقار، الذي يضم 29 غرفة ومسبحًا لا نهائيًا يطل على المناظر الطبيعية الخلابة، وفّر للعائلة ملاذًا مثاليًا للاستمتاع بأوقاتٍ عائلية دافئة.

الصور التي نشرها رونالدو أظهرت لحظات من الترفيه والرياضة، فقد بدت جورجينا مشاركةً نشطةً في وقت الاسترخاء، مما أضاف طابعًا عائليًا مميزًا للعطلة.