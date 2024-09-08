انضم إليه لامين يامال.. ما هو دوري الملوك ومن هم أبرز نجومه؟

أعلن دوري الملوك بشكل رسمي، انضمام لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني، في موسمه الجديد 2024\2025، ليضيف اهتمامًا كبيرًا إلى الدوري المثير للجدل والأكثر انتشارًا خارج ملاعب كرة القدم التقليدية.

وانضم يامال، إلى دوري الملوك بشكل رسمي، وأطلق مقطع فيديو وجه فيه رسالة، قائلا: "هنا يبدأ موسم 2024-2025، من دوري الملوك، دعونا نلعب المباراة".

ما هو دوري الملوك؟

"دوري الملوك" هو مسابقة جديدة في كرة القدم الخماسية هزت عالم اللعبة مؤخرًا، ورغم أنه لا توجد مبيعات للتذاكر، ولا يمكن العثور على المباريات على أي قناة تلفزيونية داخل أو خارج إسبانيا، ومع ذلك، فإن مئات الآلاف من المتابعين، يشاهدون المباريات عبر الإنترنت على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

تأسس "دوري الملوك" على يد مدافع برشلونة وإسبانيا السابق، جيرارد بيكيه، إلى جانب إيباي يانوس، أشهر مؤثر إلكتروني في إسبانيا، وبدأ الدوري في الـ1 من يناير 2023، ويضم 12 فريقًا.

أبرز النجوم

يرأس الفرق أسماء كبيرة مثل سيرجيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي التاريخي، وأسطورة حراسة المرمى في ريال مدريد إيكر كاسياس، وتتكون الفرق من لاعبين محليين شباب، بالإضافة إلى عدد من المحترفين المعتزلين في الدوري الإسباني.

ظهر النجم المكسيكي خافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز في الجولة الأولى كلاعب "مفاجئ" رغم أنه كان لا يزال لاعبًا نشطًا وقتها في فريق لوس أنجلوس غالاكسي.

كما ظهر في فيديو أخير نشره الحساب الرسمي لدوري الملوك على منصة "إكس" النجم السويدي زلاتان إبراهميوفيتش.

ظواهر غريبة ومشاهدات كبيرة

من الظواهر الغريبة في هذا الدوري أيضًا وجود لاعبين مقنعين مثل "إنيغما"، الذي أثار جدلًا كبيرًا وتكهنات عبر الإنترنت حول هويته، واتضح أن اللاعب الغامض تحت القناع هو نانو ميسا، لاعب وسط نادي قادش البالغ من العمر 27 عامًا، وحتى أغويرو نفسه لعب أول مباراة له وهو متنكر في زي مهرج.

ويعد دوري الملوك صيغة رابحة، إذ جذب جمهورًا كبيرًا عبر الإنترنت، وتجاوزت أرقام المشاهدة في يوم المباراة مليون مشاهد على منصات تويتش ويوتيوب وتيك توك.

ويوجد متوسطات مشاهدة أسبوعية تتجاوز 600 إلى 700 ألف شخص، وقبل أيام بلغت المشاهدات 1,370,000 ما جذب العديد من الرعاة الكبار.

قوانين مثيرة للجدل

تختلف قوانين دوري الملوك تمامًا عن كرة القدم التقليدية التي نعرفها حيث تستمر المباريات لمدة 40 دقيقة، مقسمة إلى شوطين كل منهما 20 دقيقة.

قبل كل مباراة تختار الفرق واحدة من خمس بطاقات ذهبية سرية يمكن أن تمنحهم ميزة خلال المباراة، هذه المزايا تشمل: ركلة جزاء فورية، إزالة لاعب من الفريق الخصم، مضاعفة النقاط لهدف معين، سرقة بطاقة الفريق المنافس، أو بطاقة الجوكر التي تتيح لك اختيار أي من هذه المكافآت.

وبطريقة مشابهة لرياضة كرة الماء، يبدأ اللعب بتسابق كلا الفريقين نحو منتصف الملعب للاستحواذ على الكرة.

كذلك التبديلات غير محدودة، لكن إذا حصل اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء، يُرسل إلى منطقة العقوبات لوقت محدد، وفي حالة التعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح حيث يسدد اللاعبون من منتصف الملعب ضد حارس المرمى مثلما يحدث في هوكي الجليد.

تتاح للفرق فرصة واحدة لاستخدام تقنية VAR، وإذا لم تنجح لا يمكنهم طلبها مجددًا، وبعد الأهداف، تُطلق الألعاب النارية الشرارات من خلف الشبكة، بينما تومض الأضواء المتقطعة، وتدور الأضواء الكاشفة. رغم أن كل هذا يبدو غير عادي، إلا أنه مثير للمشاهدة.

وأقيمت سابقًا مباريات للبطولة على ملعب "كامب نو" في برشلونة وسط حضور جماهيري ضخم.