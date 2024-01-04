مورينيو يرد على أنباء تدريب منتخب البرازيل

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، على إمكانية تدريب منتخب البرازيل.

وكان الاتحاد البرازيلي يُمنّي النفس بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي لكن المدرب الإيطالي جدد عقده مع ريال مدريد حتى 2026.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "footballitalia": "فيما يتعلق بمدرب جديد قادم إلى روما، لا أعتقد أن هذا صحيح".

وأوضح: "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن ملّاكنا ليسوا صادقين مثلي، وأنا أثق في صدقهم بنسبة 100٪، وهذا لا يعني أنهم يريدونني هنا، لا أعتقد أنهم يتحدثون مع مدربين آخرين من وراء ظهري، لكنني لم أوقع بعد".