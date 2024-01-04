مورينيو يرد على أنباء تدريب منتخب البرازيل
علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، على إمكانية تدريب منتخب البرازيل.
وكان الاتحاد البرازيلي يُمنّي النفس بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي لكن المدرب الإيطالي جدد عقده مع ريال مدريد حتى 2026.
وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "footballitalia": "فيما يتعلق بمدرب جديد قادم إلى روما، لا أعتقد أن هذا صحيح".
وأوضح: "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن ملّاكنا ليسوا صادقين مثلي، وأنا أثق في صدقهم بنسبة 100٪، وهذا لا يعني أنهم يريدونني هنا، لا أعتقد أنهم يتحدثون مع مدربين آخرين من وراء ظهري، لكنني لم أوقع بعد".
وبسؤاله عن إمكانية تدريب منتخب البرازيل قال مورينيو: "فيما يتعلق بالبرازيل، لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، لم يتحدثوا معي، أخبرت وكيل أعمالي أنه حتى يقرر روما ما إذا كنت سأبقى أم لا، لا أريد أن أعرف أو أتحدث إلى أي شخص آخر".
وتابع مورينيو "لم أوقع بعد لروما، ولكني أعطيت كلمتي لروما، لقد تلقيت عرضًا من أحد الأندية".
وواصل المدرب البرتغالي: "عندما تلقيت عروضًا من البرتغال والسعودية، كان أول شخص أخبرته هو رئيسي، لا أعتقد أنهم يتحدثون عن مدربين آخرين من وراء ظهري، أعتقد أن كل الشائعات التي تخرج غير صحيحة".
وأتم: "أنا أؤمن بالمعاملة بالمثل، لقد فعلت ذلك من أجلهم، وسيفعلون ذلك من أجلي".
وكرر مورينيو حبه لمشجعي روما، بعد أن وضع يده على قلبه عندما غنوا باسمه في الفوز 2/1 على كريمونيزي بكأس إيطاليا.
وقال مورينيو: "ليس لدي المزيد من الكلمات لهؤلاء المشجعين، عندما تخسر على أرضك أمام فريق كان من المفترض نظريًّا أن تهزمه، فإن الجمهور سيطلق صيحات الاستهجان في كل ملعب في العالم تقريبًا، سيؤدي ذلك إلى الإضرار بثقتكم، لكننا كنا نخسر حتى الدقيقة الـ77 واستمر الجمهور في الهتاف".
وأكد: "كيف لا أتأثر عاطفيًّا بذلك؟ لقد فزت مع العديد من الأندية، وفي العديد من المدن، وفزت بالعديد من الجوائز، ولكن لم يكن لدي هذا الولع والارتباط العاطفي مع المشجعين في أيٍّ منها".
وينتهي عقد مورينيو مع روما بنهاية الموسم الحالي وتردد أنه إلى جانب بيب غوارديولا وآبيل فيريرا وجورجي جيسوس وآخرين هناك مرشحون لتولي تدريب البرازيل في الفترة المقبلة.
ولم يسبق لمورينيو العمل مع أي منتخب من قبل رغم أنه ارتبط بضع مرات بتولي تدريب منتخب بلاده البرتغال أو إنجلترا.
ويملك مورينيو خبرة تدريبية واسعة فقد عمل مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد وتوتنهام ومانشستر يونايتد وروما.