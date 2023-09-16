نيمار يوجه رسالة إلى جمهور الهلال بعد ظهوره الأول مع الفريق أمام الرياض

أبدى النجم البرازيلي نيمار سعادته بالمساهمة في الفوز الكبير 6-1 على الرياض في ظهوره الأول مع فريقه الجديد الهلال في دوري المحترفين السعودي.

وانضم لاعب برشلونة السابق إلى الهلال الشهر الماضي قادما من باريس سان جيرمان لمدة موسمين وسط تكهنات بأن قيمة الصفقة تبلغ 160 مليون يورو، لكن إصابة بسيطة أرجأت ظهوره الأول مع الهلال حتى مساء الأمس.