علي جاسم يقترب من الانتقال إلى كومو الإيطالي
كشف الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، تفاصيل جديدة في مفاوضات انتقال اللاعب الشاب علي جاسم، مهاجم فريق الكهرباء العراقي، إلى نادي كومو الإيطالي.
وتلقى علي جاسم صاحب الـ 20 عامًا، عرضًا للانتقال إلى نادي كومو الإيطالي الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.
وقال رومانو في تغريدة له عبر صحفته الرسمية بمنصة "إكس" إن الصفقة أوشكت على الانتهاء بعد موافقة اللاعب على شروط النادي الإيطالي.
وأوضح: "إدارة كومو اتفقت على صفقة التعاقد مع الموهبة علي جاسم مواليد 2004، من الكهرباء العراقي".
وأضاف: "وافق الجناح العراقي على شروط نادي كومو، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق سيسك فابريغاس بمجرد الموافقة على العقود".
ومثل علي جاسم جميع المنتخبات العراقية، حيث لعب 3 مباريات مع منتخب الناشئين، و9 مع منتخب الشباب، و10 مباريات مع المنتخب الأولمبي، و11 مباراة مع الفريق الأول، وجميعهم وعمره لم يتخطَّ الـ20 عامًا.
وتبلغ القيمة السوقية لجاسم 450 ألف يورو، بحسب موقع "ترانسفر ماركت" المختص بسوق الانتقالات والقيمة السوقية للاعبين.