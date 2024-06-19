علي جاسم يقترب من الانتقال إلى كومو الإيطالي

وتلقى علي جاسم صاحب الـ 20 عامًا، عرضًا للانتقال إلى نادي كومو الإيطالي الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.

وقال رومانو في تغريدة له عبر صحفته الرسمية بمنصة "إكس" إن الصفقة أوشكت على الانتهاء بعد موافقة اللاعب على شروط النادي الإيطالي.

وأوضح: "إدارة كومو اتفقت على صفقة التعاقد مع الموهبة علي جاسم مواليد 2004، من الكهرباء العراقي".

وأضاف: "وافق الجناح العراقي على شروط نادي كومو، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق سيسك فابريغاس بمجرد الموافقة على العقود".