بعد المطالبة بإقالته.. لوران بلان يقدم وعدا لجماهير الاتحاد السعودي

قدم الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، وعدا إلى جماهير فريقه بعد الفوز الصعب الذي حققه "العميد" على حساب نظيره النجمة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت.

وسجل نغولو كانتي هدفًا في اللحظات الأخيرة ليقود الاتحاد حامل اللقب للفوز 1-صفر على النجمة الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الاتحاد فريق المدرب لوران بلان رصيده إلى تسع نقاط محققا العلامة الكاملة في ثلاث مباريات، ورغم ذلك وجه جمهور "العميد" انتقادات حادة للمدرب لوران بلان مطالبين بإقالته، بسبب الأداء المتراجع للفريق.

وقال بلان بمؤتمر صحفي عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة في ظل الظروف الجوية بسبب درجات الحرارة، ولكنها تحفزنا بشكل كبير، متأكد أن كل الفرق هدفها الفوز علينا، وأنا واثق أننا سنظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

وأضاف: "نؤمن باللاعبين وبروحنا القتالية حتى نهاية المباراة، وهذا ما يحدث، اليوم الأجواء لم تكن مثالية، والدليل على ذلك أن اللاعبين كانوا منهكين في نهاية المباراة، وأشكرهم على الأداء".

عن المستوى المتذبذب للفريق رغم الفوز، شدد بلان: "لعبنا 3 مباريات فقط وحققنا 9 نقاط، كيف ستتحدث عن الفرق الأخرى التي خسرت أو تعثرت؟ صحيح مستوانا ليس في أفضل حال، لكننا نسير بشكل مثالي".

وأكد بلان على أنه لا يفكر في مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي، موضحًا: "لدينا مباراة في كأس الملك، وتفكيرنا حاليًّا منصب عليها، لكل مباراة ظروفها، وتفكيرنا في كل مباراة بشكل منفصل".

ويلتقي رفاق كريم بنزيما مع الوحدة لحساب دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء المقبل 23 سبتمبر 2025، قبل مواجهة النصر في الجولة الرابعة من دوري روشن يوم الجمعة في الـ26 من نفس الشهر.