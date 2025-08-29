عدة فروع وليس فرعاً واحداً.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك (صورة)

زفَّ الإعلامي أحمد موسى خبراً ساراً لجماهير نادي الزمالك بعد أزمة أرض مدينة السادس من أكتوبر.

وكان نادي الزمالك قد حصل على قطعة أرض، منذ العام 2004، في مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء فرع للنادي بخلاف المقر الرئيس، ولكن لم يتم إنجاز هذا الملف قبل أن يبدأ المجلس الحالي للنادي برئاسة حسين لبيب في إنشاء ملاعب رياضية في الفرع.

وفوجئ مسؤولو الزمالك بقيام وزارة الإسكان بطرد القائمين على أعمال الإنشاءات بداعي نهاية مهلة تخصيص قطعة الأرض للنادي.

وشهدت الساعات الماضية انفراجة للأزمة بعد صدور بيان من جانب نادي الزمالك يعلن خلاله اجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة داعمة لنادي الزمالك، وجماهيره، وأعضاء جمعيته العمومية، نافياً، في ذات الوقت، كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، كما أبدى الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأبدى الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

تعليق أحمد موسى

من جانبه، كتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس:" بعد أن كان الأمر مستحيلاً، اليوم أقولها بوضوح هناك بارقة أمل كبيرة لإيجاد حل لأرض نادي الزمالك في أكتوبر".

وأضاف:" موقف الزمالك صحيح، وما يملكه من موافقات تصب في صالحه، بقاء نادي الزمالك مرتبط ببناء فرعه في أكتوبر، هذا حق وواجب على كل مصري بغض النظر عن الانتماءات الرياضية والعواطف أن يدعم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب ليعود الحق لمستحقيه، وتستمر مسيرة نادي الزمالك، ويكون لديهم عدة فروع وليس فرعاً واحداً"