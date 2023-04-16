أول رد رسمي بشأن قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.

وأصدرت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا، أكدت فيه التزامها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي.