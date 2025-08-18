لوكاس فاسكيز لـ"إرم نيوز": قد ألعب في ناد عربي وكل شيء وارد

ما زال مستقبل الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد السابق، يثير الكثير من الجدل بعد رحيله عن الفريق الملكي هذا الصيف.

فاسكيز أكد في تصريحات خاصة وحصرية لـ"إرم نيوز" أنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن، قائلاً: "لم أحسم وجهتي المقبلة حتى الآن".

وعن الاستمرار في أوروبا أو إمكانية اللعب في المنطقة العربية، أجاب قائلا: "لا أعرف، وكل شيء وارد".

التصريحات جاءت في وقت تتزايد فيه العروض بشأن اللاعب المخضرم، إذ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بشكتاش التركي تقدم بعرض للتعاقد معه، غير أن فاسكيز اشترط الحصول على عقد يمتد لعامين أو ثلاثة، رافضًا فكرة التوقيع لموسم واحد فقط.

وفي المقابل، يحظى اللاعب باهتمام من عدة أندية في السعودية وقطر، بالإضافة إلى اتصالات أولية من يوفنتوس الإيطالي، فيما لم يُغلق الباب أمام إمكانية الاستمرار في الدوري الإسباني، فقد تلقى عرضًا من إسبانيول للعودة من جديد، لكنه طالب بمقابل يتناسب مع مكانته وخبرته الطويلة مع ريال مدريد.

كما أشارت تقارير إسبانية أخيرًا إلى أنه يدرس بجدية مشروعًا عاطفيًا للعودة إلى جذوره من خلال ديبورتيفو لاكورونيا، النادي الذي ينتمي إلى مدينته، في حال توفرت الظروف الملائمة.