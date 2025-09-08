مانشستر سيتي ينهي نزاعه مع رابطة البريميرليغ

قال نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إنه توصل إلى تسوية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نزاعهما بشأن قواعد المعاملات بين الأطراف المرتبطة بالدوري (إيه. بي. تي).

وقال النادي إنه يقبل أن قواعد المعاملات بين الأطراف المرتبطة بالدوري، التي تنظم الصفقات التجارية بين الأندية والشركات المرتبطة بأصحابها إذا اعتبرت أعلى من القيمة السوقية العادلة، "سليمة وملزمة"، ووافق الطرفان على إنهاء الإجراءات القانونية.

وهذه القضية منفصلة عن التهم التي يواجهها مانشستر سيتي بشأن مزاعم انتهاك القواعد المالية.

وقال سيتي في بيان "هذه التسوية تُنهي النزاع بين الطرفين بشأن قواعد إيه. بي. تي وكجزء من التسوية، يُقرّ مانشستر سيتي بأن قواعد إيه. بي. تي الحالية سليمة وملزمة".

وتم اعتماد القواعد الحالية في نوفمبر الماضي بعد أن صوتت غالبية أندية دوري الأضواء لمصلحة بعض التعديلات على القواعد السابقة، التي طعن فيها مانشستر سيتي أيضا.

أصدرت محكمة مستقلة حكما في فبراير يفيد بأن جوانب من قواعد إيه. بي. تي غير قانونية. وردا على ذلك، قال الدوري الإنجليزي الممتاز إن قرار المحكمة لم يؤثر في صلاحية القواعد الحالية.