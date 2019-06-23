حماس تتوعد القائمين على فعالية رياضية في غزة تزامنت مع أخرى مشابهة في إسرائيل

أثارت فعالية رياضية أقامها مجموعة من النشطاء جدلًا واسعًا في غزة، بعد أن تزامنت مع فعالية مشابهة ومماثلة داخل إسرائيل، وسط اتهامات للقائمين عليها بالتطبيع الرياضي مع الاحتلال.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن ”لجنة الشباب في تجمع الشخصيات المستقلة بغزة تقدمت بطلب إلى الجهات المختصة من أجل تسهيل إقامة نشاط رياضي يوم الجمعة الماضي، ضمن أنشطة اللجنة وبرامجها الصيفية، وقد تم لهم ذلك شأنهم شأن عشرات الأنشطة التي تقام يوميًا في غزة“.

وأضاف البزم: ”لم يُشِر منظمو النشاط إلى أي علاقة لهم بجهات أخرى، أو تزامنه مع نشاط مماثل لدى الاحتلال. وبعد انتهاء النشاط، تفاجأنا بأنه كان مشتركًا مع نشاط آخر لدى الاحتلال، في سياق تطبيعي“ وفقًا لوكالة ”سوا“ الفلسطينية.

وأكد البزم، أن ”وزارة الداخلية بغزة ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهة التي أشرفت على هذا النشاط الرياضي“.

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبدالسلام هنية، إن ”المجلس الأعلى للرياضة تفاجأ من خلال وسائل الإعلام بعرض فيديو عن إقامة ماراثون للدراجات في مدينة غزة، وفي حديث الوكالات تزامن الماراثون بنفس التوقيت مع إقامة ماراثون بمستوطنات الاحتلال بغلاف غزة“.

وأضاف هنية في تصريح صحفي“: تم التواصل فورًأ مع الشرطة الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة للوقوف على من نظّم هذا السباق للدراجات والذي شارك فيه مجموعة من الأطفال الفتية والفتيات داخل مدينة غزة“ وأضاف أن ”الأسرة الرياضية بكافة طواقمها ومؤسساتها الرسمية ترفض رفضًا مطلقًا وقاطعًا التطبيع الرياضي وغير الرياضي“.