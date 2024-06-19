خمس مفاجآت في بطولة يورو 2024

مع ختام الجولة الافتتاحية من مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" نبدأ في رؤية بعض الملامح من البطولة، سواء ما يخص النجوم المحتملين لها أو الفرق الفضلى.

ولأن هناك أسماء تألقها شبه مضمون، مثل: كريستيانو رونالدو، وهاري كين، وكيليان مبابي، وغيرهم، دعونا فيما يأتي نستعرض بعض الأسماء الأخرى التي تألقت في الجولة الأولى، وكانت مفاجأة بالنسبة للجماهير:

ميشيل أيبشير - سويسرا

فاز المنتخب السويسري في المباراة الافتتاحية له على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان ميشيل أيبشير هو النجم الأبرز في مباراة كان بها العديد من النجوم.

أيبشير سجل وصنع وأقنع على الطرف بعدما كان أحد أبرز مصادر الخطورة في المواجهة التي صنع بها فرصتين للتسجيل.

على مستوى الثنائيات فاز أيبشير بثلاث ثنائيات ما بين الأرض والهواء، ولم يغب دفاعيًّا إذ أبعد كرة على مناطق الخطورة واستعاد أخرى من الخصم.

لاعب بولونيا صاحب الـ27 عامًا لم يتخيل أحد أن يكون من نجوم منتخب بلاده بتلك الكيفية عندما تم استدعاؤه للبطولة.