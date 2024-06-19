خمس مفاجآت في بطولة يورو 2024
مع ختام الجولة الافتتاحية من مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" نبدأ في رؤية بعض الملامح من البطولة، سواء ما يخص النجوم المحتملين لها أو الفرق الفضلى.
ولأن هناك أسماء تألقها شبه مضمون، مثل: كريستيانو رونالدو، وهاري كين، وكيليان مبابي، وغيرهم، دعونا فيما يأتي نستعرض بعض الأسماء الأخرى التي تألقت في الجولة الأولى، وكانت مفاجأة بالنسبة للجماهير:
ميشيل أيبشير - سويسرا
فاز المنتخب السويسري في المباراة الافتتاحية له على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان ميشيل أيبشير هو النجم الأبرز في مباراة كان بها العديد من النجوم.
أيبشير سجل وصنع وأقنع على الطرف بعدما كان أحد أبرز مصادر الخطورة في المواجهة التي صنع بها فرصتين للتسجيل.
على مستوى الثنائيات فاز أيبشير بثلاث ثنائيات ما بين الأرض والهواء، ولم يغب دفاعيًّا إذ أبعد كرة على مناطق الخطورة واستعاد أخرى من الخصم.
لاعب بولونيا صاحب الـ27 عامًا لم يتخيل أحد أن يكون من نجوم منتخب بلاده بتلك الكيفية عندما تم استدعاؤه للبطولة.
إيريك يانغا - سلوفينيا
عندما صعد منتخب سلوفينيا لكأس الأمم الأوروبية لم تنتظر منه الجماهير الكثير في مجموعة بها الدنمارك وإنجلترا وصربيا الأكثر خبرة منهم في البطولات القارية.
لذلك عندما سجل إيريك يانغا الهدف الأول لهم في بطولات كأس الأمم الأوروبية منذ عام 2000 وبالتحديد منذ الهدف الذي سجله زلاتكو زاهوفيتش كان هناك احتفاء كبير باللاعب، بالأخص أن الهدف تسبب في حصول فريقه على نقطة غير متوقعة ضد الدنمارك.
هدف يانغا هو الثالث على الإطلاق للمنتخب السلوفيني في بطولات أوروبا عبر التاريخ، وبعيدًا عن الهدف، قدم اللاعب مستويات جيدة على المستوى الدفاعي.
حيث أبعد لاعب فريق جورنيك زابرزي البولندي، صاحب الـ 30 عامًا، كرتين من مناطق الخطورة، وتصدى لتسديدة وقطع كرتين أيضًا وفاز بأربع ثنائيات من أصل خمس دخل فيها.
ولم يتوقف عند ذلك فقدم هجوميًّا تمريرتين خطيرتين منهما كرة كان يجب تسجيلها هدفًا، وكان من الممكن أن يقود فريقه للفوز.
سامت أكايدين - تركيا
بجوار أردا غولر بالطبع لا يوجد لاعب تركي توقع أي شخص تألقه في تلك البطولة، لكن ما قدمه سامت أكايدين لاعب باناثينايكوس المنتقل إلى فنربخشة ضد جورجيا فاق كل التوقعات.
أكايدين رغم عدم تسجيله أو صناعته لأي هدف من أهداف تركيا الثلاثة، فإنه كان نجمًا في دفاع الفريق مبعدًا خمس كرات عن مناطق الخطورة ومتصديًا لكرتين وقاطعًا لكرة أخرى ومنع هدفين محققين بعدما أبعد كرة من على خط المرمى وأخرى منع فيها انفرادًا تامًا بالمرمى.
اللاعب فاز بسبع كرات ثنائية من أصل ثمان حاول عليها، وكان يجب أن يحصد لقب رجل المباراة لولا روعة هدف أردا غولر نجم ريال مدريد.
بارت فيربوغين - هولندا
عندما نأتي على ذكر منتخب هولندا تتوقع بشكل تلقائي أن يكون النجم هو فيرغيل فان دايك أو ناثان أكي أو حتى ممفيس ديباي، لكن حارس المرمى بارت فيربوغين لا يكون في توقعات الكثيرين.
فيربوغين قدم مباراة رائعة أمام منتخب بولندا الذي ظهر أقوى من المتوقع وتصدى لست كرات كان من ممكن أن يتحول نصفها لأهداف على الأقل.
حارس مرمى برايتون أجاد بشكل لم يتوقعه أحد، ويستحق بكل تأكيد أن يكون من ضمن مفاجآت البطولة حتى تلك اللحظة.
دينيس مان - رومانيا
عادة لا يتوقع الكثير تألق لاعب من الدرجة الثانية في مباراة بكأس الأمم الأوروبية، لكن لكل قاعدة الاستثناء الخاص بها، ودينيس مان لاعب بارما هو الاستثناء هنا.
62 دقيقة فقط كانت كافية لدينيس مان أن يقدم أفضل مستوياته في مواجهة رومانيا وأوكرانيا ويقود فريقه لفوز هام للغاية قد يقودهم لأدوار خروج المغلوب.
دينيس صنع هدفين لمنتخب رومانيا من أصل ثلاث كرات مفتاحية لعبها، وراوغ مرتين بشكل صحيح من أصل أربع وقطع كرة على المستوى الدفاعي وبشكل عام كان من نجوم المباراة.