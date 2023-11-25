أنشيلوتي: سأنتظر ريال مدريد حتى اليوم الأخير

وتابع: "تعرضنا للإصابات التي أضرت بنا، لكن الفريق يلعب بشكل جيد، لقد كنا تنافسيين على الرغم من الغيابات، الفريق جيد ويمكننا تحمل هذه المشاكل، الفريق يمنحني الكثير من الثقة، إنه هي فرصة لإظهار مدى جودتنا".

وعن مستقبله رد المدرب الإيطالي: "لا أفكر في أي شيء بشأن مستقبلي، أشعر بالفخر لأنهم يتحدثون عني في البرازيل ولا شيء آخر، لكن سأنتظر حتى اليوم الأخير لريال مدريد".

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، لكن النادي لم يقدم له عرضًا لتجديد العقد.

وعن مدح تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن له قال أنشيلوتي: "أشكر تشابي، إنه لاعب مثير للإعجاب ويحظى بمسيرة رائعة كمدرب لأنه يتمتع بالصفات المثالية، أحبه كثيرًا كمدرب، إنه أحد المدربين الذين أحبهم كثيرًا مع تياغو موتا، لديه صورة كونه مدربًا لريال مدريد لأنه يعرف النادي ويحظى بشعبية كبيرة".

وبسؤاله عن رواتب اللاعبين بحسب التقويم أجاب أنشيلوتي: "إنها ليست مشكلة في الراتب، إذا قمت بتحسين العرض فلن يتغير الراتب كثيرًا ولن يكون لدى اللاعبين مشكلة بخفض رواتبهم".

وبشأن حصول المدربين على الاحترام اللازم رد المدرب الإيطالي: "قلت ذلك لأن هناك مدربين لا يحصلون على رواتبهم عند طردهم، وهذا غير منطقي، ولهذا السبب عليهم احترام المدربين، وهناك العديد من الحالات التي يطردونك فيها ويفعلون ذلك، لا تدفع لك وعليك أن تذهب للمحاكمة".