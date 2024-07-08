تحول في موقف الهلال تجاه نيمار

كشفت تقارير صحفية عن وجود تحول في موقف نادي الهلال السعودي بشأن نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي اقتربت عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق الأول، بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وانضم البرازيلي نيمار لصفوف نادي الهلال السعودي، صيف 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال أكتوبر الماضي، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ضد أوروغواي في تصفيات مونديال 2026.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة الهلال تعتزم تسجيل نيمار مع بداية الموسم، وليس في منتصفه؛ ما يعني قرب رحيل مواطنه ميشايل ديلغادو.

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن ثامر الشهراني، مختص التأهيل وإصابات الملاعب، أن نيمار قد يكون قادرا على لعب 25 إلى 30 مباراة في الموسم المقبل مع الهلال.

وأشار الشهراني إلى أن نيمار قد لا يشارك في أول شهر أو أول 45 يوما من الموسم المقبل.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الهلال يدرس تسجيل ديلغادو في بداية الموسم، قبل استبدال اسمه في القائمة خلال يناير المقبل، بمواطنه نيمار بعد التأكد من تعافيه التام.

ويمتلك البرازيلي ميشيل عدة عروض من أندية برازيلية، لضمه خلال الصيف الجاري أبرزها فريقه السابق فلامنغو، ويشترط الهلال، الحصول على 8 ملايين يورو من أجل بيعه.

وخاض نيمار 5 لقاءات مع فريق الهلال، وسجَّل هدفًا وحيدًا وساهم في صناعة هدفين.