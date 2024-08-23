وجهت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، وشقيقه الأصغر إيثان مبابي، نصيحة إلى ابنها الصغير، بتمثيل منتخب عربي.

وجذب إيثان، شقيق مبابي الأصغر الانتباه، وأصبحت الشائعات تدور حول اختياره لتمثيل منتخب عربي، بدلا من فرنسا، وذلك بتشجيع خاص من والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري.

وبصفتها وكيلة أعمال ابنها، تلعب فايزة العماري دورًا حيويًا في عملية صنع القرار لدى مبابي، ويبدو أنها تشجع إيثان بقوة على التوجه إلى تمثيل المنتخب الجزائري، وهو احتمال قد يتحقق قريبا بحسب بعض المصادر.

أخبار ذات علاقة فايزة العماري: لولا ريال مدريد لما رحل مبابي عن باريس

ونشرت شبكة (observalgerie) تقريرًا قالت فيه إن فايزة العماري ترى أن خيار ارتداء قميص المنتخب الجزائري، يمثل فرصة لإيثان للتألق على الساحة الدولية، وهي فرصة قد تأتي ببطء إذا كان ينتظر مكانا في المنتخب الفرنسي.

وأضافت: "في الوقت الحالي، لم يصدر أي بيان رسمي من قبل إيثان أو والدته بشأن الاختيار المحتمل للجزائر، ولكن من المعروف أن وكلاء اللاعبين يستخدمون في كثير من الأحيان استراتيجيات إعلامية لجذب انتباه الاتحادات".

وتابعت: "قد يكون الاتحاد الجزائري لكرة القدم مهتمًا جدًا بمثل هذا الملف، حيث يمكن لإيثان مبابي، باسمه وسمعته، أن يجلب قيمة مضافة حقيقية لمحاربي الصحراء".