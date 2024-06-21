مفاجأة.. نجم التشيك يدافع عن رونالدو رغم احتفاله المثير أمام زميله

ومساء الثلاثاء الماضي، وعلى ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ، قاد رونالدو منتخب البرتغال في سادس مشاركة أوروبية لمهاجم النصر السعودي الذي لم يسجل أهدافًا في فوز بلاده على منتخب التشيك (2 ـ 1) لكنه أظهر الكثير من الحماس والتفاعل من أطوار المباراة.

وسجل البديل فرانسيسكو كونسيساو هدفًا في الوقت البديل ليقود البرتغال للفوز(2 ـ 1) على التشيك في مستهل مشوار المنتخبين في البطولة.

وعقب الهدف الحاسم اقترب رونالدو من حارس منتخب التشيك ستانيك واستفزه بطريقة مثيرة عندما أحكم قبضته وتوجه نحوه، في حركة أراد أن يشير بها إلى أن منتخب بلاده لا يمكن أن يسقط في مباراته الأولى بالنهائيات.