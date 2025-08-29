الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

من هو لورينزو إنزاغي الذي "خطفه" نادي الهلال السعودي؟

لورينزو إنزاغي نجل مدرب الهلال السعوديالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 8:14 ص

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حسم نادي الهلال السعودي تعاقده مع اللاعب الإيطالي الواعد لورينزو إنزاغي للانتقال إلى صفوف الأكاديمية.

ويعد لورينزو نجل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي الذي تولى مقاليد الأمور في نادي الهلال.

 وتولى إنزاغي الأب قيادة الهلال في شهر يونيو الماضي بعد نهاية رحلته مع إنتر ميلان الإيطالي عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

من هو لورينزو إنزاغي؟

اللاعب البالغ من العمر 12 عاماً هو نجل سيموني إنزاغي، وولد في إيطاليا عام 2013.

إنزاغي ونجله لورينزو

 وأنجب سيموني إنزاغي نجله لورينزو من الإيطالية غايا لوكارييلو البالغة 42 عاماً وهي الزوجة الثانية لمدرب الهلال التي بدأت علاقتهما في 2010 وتزوجها في 2018.

 وتدرب لورينزو إنزاغي في أكاديمية أنتر ميلان الإيطالي حين كان والده مدربا للفريق الإيطالي وظهر معه على أرضية الملعب عدة مرات يحتفل رفقته بالفوز والألقاب.

وكان سيموني إنزاغي متزوجا من المذيعة الشهيرة أليسا ماركوزي وله منها ابن اسمه توماسو صاحب الـ 24 عاماً

لورينزو نجل سيموني إنزاغي

وأنجب مدرب الهلال من زوجته الثانية غايا لوكارييلو طفلاً ثانياً وهو أندريا المولود في عام 2020.

