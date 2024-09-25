جلبتم لاعبا مصابًا.. مشادة وتبادل اتهامات في الأهلي السعودي

شهدت مشادة حادة داخل أروقة نادي الأهلي السعودي بين ماتياس يايسله المدير الفني للفريق ورون غورلي الرئيس التنفيذي للنادي.

وودع الأهلي دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مفاجأة مدوية فجرها نادي الجندل الناشط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالفوز بنتيجة 2-1.

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وكشف الإعلامي أكرم طيري عبر قناة SSC عن حدوث نقاش حاد وتبادل اتهامات في أروقة الأهلي بعد مباراة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي.

وأشار إلى أن غورلي اشتبك في مشادة كلامية مع يايسله وصلت لدرجة تبادل الاتهامات بعدما أكد غورلي للمدرب أن الفوز على ضمك كان صدفة.

ورد يايسله بإجابة قوية قائلًا "أنتم جلبتم لنا لاعباً مصاباً" إشارة إلى البرازيلي ألكساندر الذي انضم إلى الفريق قبل غلق باب الانتقالات الماضية.

ويبلغ ألكساندر 20 عامًا، وانضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من فلومينينسي البرازيلي في صفقة تكلفت 9 ملايين يورو.

وخاض ألكساندر مباراتي العروبة والفتح مع الأهلي بعد انتقاله إلى الفريق في شهر أغسطس الماضي قبل تعرضه للإصابة.

وترددت أنباء حول معاناة اللاعب البرازيلي من إصابة مزمنة تهدد استمراره مع الفريق الأهلاوي.