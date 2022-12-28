حقيقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة توقيع عبدالله السعيد قائد نادي بيراميدز للفريق الأبيض، وانضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن عبدالله السعيد وقّع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة سنتين ونصف السنة تبدأ من شهر يناير المقبل.
وأشارت تلك التقارير إلى أن "السعيد" سيحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بالإضافة إلى حصول نادي بيراميدز على 17 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب ليكون إجمالي ما سيتقاضاه بيراميدز واللاعب عن أول موسم 32 مليون جنيه.
ورد مصدر داخل نادي الزمالك على هذه التقارير مؤكدًا أن "هناك بالفعل اتصالات بين عبدالله السعيد والنادي، ولكن اللاعب لم يوقع إلى الآن".
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "هناك جلسة جمعت بالفعل عبد الله السعيد بمسؤولي نادي الزمالك، ورحب اللاعب بالانضمام إلى صفوف الزمالك".
ونفى المصدر أن يكون هناك اتفاق نهائي بين اللاعب والإدارة البيضاء.
وسيتم عرض الأمر على جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، لحسم الأمر خاصة أنه اعترض في وقت سابق بسبب كبر سن اللاعب الذي وصل إلى 37 عامًا، فضلًا عن مشاركته مع بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يعوق وجوده مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
وتوقفت سلسلة من 4 انتصارات متتالية للزمالك حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 22 نقطة.