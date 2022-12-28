حقيقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك

ورد مصدر داخل نادي الزمالك على هذه التقارير مؤكدًا أن "هناك بالفعل اتصالات بين عبدالله السعيد والنادي، ولكن اللاعب لم يوقع إلى الآن".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "هناك جلسة جمعت بالفعل عبد الله السعيد بمسؤولي نادي الزمالك، ورحب اللاعب بالانضمام إلى صفوف الزمالك".

ونفى المصدر أن يكون هناك اتفاق نهائي بين اللاعب والإدارة البيضاء.

وسيتم عرض الأمر على جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، لحسم الأمر خاصة أنه اعترض في وقت سابق بسبب كبر سن اللاعب الذي وصل إلى 37 عامًا، فضلًا عن مشاركته مع بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يعوق وجوده مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.