"جلسة المحكمة" تمنع أحمد فتوح من لعب السوبر المصري

كشفت تقارير إعلامية عن موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، من خوض مباريات بطولة السوبر المصري مع فريقه.

وتستضيف الإمارات منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الزمالك في منافسات السوبر المصري بجانب كل من: الأهلي، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

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وابتعد فتوح عن الزمالك طوال الفترة الماضية، بسبب أزمة حبسه إثر الحادث الذي تسبب به على طريق العلمين ودهسه لأحد المواطنين، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة مالية، ولكنه ما زال مطلوبًا على ذمة القضية، والتي تم تحديد جلسة لها، يوم 22 أكتوبر الجاري، في محكمة مطروح، ما يجعل سفر اللاعب مع الفريق الأبيض صعبًا للغاية.

ويسعى فتوح بالتعاون مع محاميه للتصالح في الوقت الحالي مع أسرة الضحية، حيث قام، مؤخرًا، بزيارتهم، وتقديم واجب العزاء لعائلته، وأكد محاميه في تصريحات تلفزيونية، مؤخرًا، أن أسرة أمين الشرطة الراحل لديهم نية للعفو عن اللاعب دون أي مقابل في الوقت المناسب.

ويعد الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبًا، بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

وكان الأهلي قد توج بآخر 3 نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق: الزمالك، وبيراميدز، ومودرن سبورت، على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.