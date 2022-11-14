بروسيا دورتموند يستعد لرحيل بيلينغهام

بدأ بروسيا دورتموند الألماني "الاستعداد" لرحيل نجمه الإنجليزي الرائع وهداف ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي للموسم المقبل لاعب الوسط جود بيلينغهام.

وبجانب ريال مدريد يسعى ليفربول وربما باريس سان جيرمان للمنافسة على أحد جواهر الصفقات الشابة في العالم حاليا.

ويستعد دورتموند، الذي يعلم أنه سيكون من الصعب الاحتفاظ به في الموسم المقبل، لتوجيه ضربة جديدة لسوق الانتقالات بعد رحيل مهاجمه السابق إرلينغ هالاند الصيف الماضي إلى مانشستر سيتي.

وفي الواقع يتبع بروسيا دورتموند نفس الخطوات التي اتبعها مع المهاجم النرويجي قبل مغادرته إلى سيتي، حيث سيكلف انتقال بيلينغهام حوالي 100 مليون يورو ويريد النادي الألماني حل مستقبله في أقرب وقت ممكن ليتمكن من الرحيل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه من أجل تحقيق هذا الهدف، كشف هانز يواكيم فاتسك الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند أنهم سيجرون محادثات مع لاعب خط الوسط وعائلته بعد انتهاء كأس العالم.

وأضاف يواكيم فاتسك لصحيفة "بيلد" الألمانية : "أعتقد أنه بمجرد انتهاء كأس العالم ، سنجري مناقشة عامة حول ما يريده حقًا. معه ومع والديه، اللذين تربطنا بهما علاقة وثيقة جدًا. وبالطبع مع مستشاره".

وتابع: "يجب أن يخبرنا إن كان يريد البقاء أو المغادرة. في كلتا الحالتين سنجري مناقشة لطيفة للغاية ومعقولة بيننا. لكنه لا داعي للتظاهر بأن الموضوع ليس مطروحًا على الطاولة. إذا شاركت الأندية الكبيرة حقًا، فلا يمكننا تحمل خوض معركة مالية معها".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مستقبل اللاعب يشير إلى ريال مدريد حيث يسعى النادي الملكي للتعاقد معه بعد التعاقد مع إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، سيكون الدولي الإنجليزي بمثابة قطعة الكريز على الكعكة لاستكمال استبدال خط الوسط الأسطوري الذي شكله كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

ويسعى ريال مدريد لتجديد خط الوسط بالكامل بعد رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد وتقدم عمر الثنائي مودريتش وكروس، لكن بطل أوروبا يريد أن يتم التجديد في وجود اللاعبين أصحاب الخبرة.

واستبعد غاريث ساوثغيت المدير الفني لإنجلترا كيران تريبيير وجيسي لينغارد من تشكيلة الفريق في كأس العالم في قطر، لكنه ضم الشاب بيلينغهام البالغ عمره 19 عاما.