أطلقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لقبًا جديدًا على ثلاثي هجوم ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، وذلك بعد نجاح الثلاثي في قيادة ريال مدريد للتتويج بكأس السوبر الأوروبي أمس الأربعاء.

وعلى غرار بيل وبنزيما وكريستيانو رونالدو حينما أُطْلِق لقب (BBC) على الثلاثي نسبة إلى الحرف الأول من اسم كل نجم فيه، تم تكرار الأمر مع فيني ومبابي وبيلينغهام.

وتم إطلاق لقب (BMV) على بيلينغهام ومبابي وفينيسيوس جونيور، وأيضًا نسبة إلى أول حرف من اسم كل لاعب.

وبعد التتويج بالسوبر الأوروبي، لم يكن كيليان مبابي ليحلم ببداية أفضل مع ريال مدريد؛ مما حققه في مستهل مسيرته مع النادي الملكي الليلة الماضية؛ إذ أحرز هدفا، وساعد فريقه الجديد على الفوز بالبطولة.

وأرسل مبابي الكرة إلى داخل شباك المنافس الإيطالي أتلانتا بعد تلقيه تمريرة من جود بيلينغهام ليضاعف تقدم فريقه، ويمنحه الفوز بنتيجة 2-صفر.

وقال بيلينغهام أفضل لاعب في المباراة للصحفيين: "قبل المباراة لم نتحدث عن (إمكانية هز مبابي الشباك، فقط توقعنا حدوث هذا".

وأضاف: "هذا تقريبا لاعب يسطر تاريخه بنفسه.. مرة تلو الأخرى يقدم المتوقع منه لفريقه، وكرر الأمر نفسه الليلة".

وبهذا أحرز مبابي لقبه الأوروبي الأول بعد تتويجه بلقب دوري فرنسا سبع مرات مع باريس سان جيرمان وموناكو.