بعد إيقاف تجديد عقده.. أول عرض يصل إمام عاشور للرحيل عن الأهلي

وجّه إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، صدمة قوية إلى إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بعد كشفه عن وصول عرض قوي للاحتراف الخارجي.

وكانت إدارة الأهلي بدأت مفاوضات مع عاشور لتجديد عقده، رغم تبقي 3 مواسم كاملة في عقده الحالي، وذلك من أجل تحصينه من إغراءات الأندية الأخرى. إلا أن اللاعب فاجأ الجميع بتعاقده مع وكيل اللاعبين آدم وطني، الذي سبق أن قرر النادي إيقاف التعامل معه بسبب دوره في صفقة رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي.

وخلال الفترة الأخيرة، أطلق وطني عدة تصريحات هجومية ضد إدارة الأهلي، مؤكداً دعمه لإمام عاشور وسعيه لتأمين عروض قوية للاعب للرحيل عن الفريق.

وبحسب تقرير لقناة "الحياة" المصرية، فإن إمام عاشور تحدث بالفعل مع إدارة الأهلي قائلاً: "لدي عرض مالي قوي من أحد الأندية الفرنسية للرحيل في يناير المقبل، لكن العرض لم يصل بعد بشكل رسمي إلى النادي لدراسته".

وأضاف التقرير: "اللاعب غادر المستشفى مؤخراً بعد إصابته بفيروس A، وسيخضع لبرنامج غذائي صحي مع راحة تامة في منزله، وهو ما سيبعده عن مباراة القمة أمام الزمالك، على أن يعود بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر".

كما أوضح التقرير أن الأهلي يعمل حالياً على التعاقد مع مهاجم قوي في ميركاتو يناير، لتعويض رحيل وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي، إلى جانب تدعيم مراكز أخرى أبرزها الظهير الأيسر، الظهير الأيمن، قلب الدفاع، والمهاجم الصريح.

وكان إمام عاشور تعرض لأزمة صحية مفاجئة عقب مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، حيث تبيّن إصابته بعدوى فيروسية.

وغاب اللاعب عن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر (1-0) ضمن الجولة السابعة من الدوري.

يُذكر أن عاشور كان أصيب سابقاً بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.