مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد.. 4 أمور مهمة عن الديربي المنتظر

كتب – نور الدين ميفراني

يستضيف ملعب "الاتحاد" ديربي مانشستر بين السيتي ويونايتد رقم 197، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعاني الفريقان من بداية متذبذبة هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يقبع في المركز الثاني عشر، برصيد 4 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في أخرى وتعادل في مواجهة.

ومانشستر سيتي يحتل المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط، وقد خسر مباراتين من أصل 3، وحقق الفوز في واحدة.

أخبار ذات علاقة قرار مفاجئ من مانشستر يونايتد لتعويض غيابه عن المشاركات الأوروبية

وتتجه الأنظار خلال المواجهة لبضع نقاط تخص القمة المنتظرة أبرزها:

غوارديولا والبداية السيئة

حصد غوارديولا ثلاث نقاط فقط من أصل تسع ممكنة، وهو أسوأ بداية له على الإطلاق في أي موسم دوري، فيما مضت 21 سنة منذ آخر مرة خسر فيها مانشستر سيتي مباراتين من أول ثلاث مواجهات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

آخر مرة خسر فيها السيتي ثلاثًا من أول أربع مباريات في الدرجة الأولى تعود إلى موسم 1995-96 تحت قيادة آلان بول، وهو الموسم الذي انتهى بالهبوط، ورغم أن هذا السيناريو شبه مستحيل مع الفريق الحالي، فإن الخسارة في الديربي قد تضعه متأخرًا بفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول.

أخبار ذات علاقة أزمة إصابات تضرب ديربي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تألق هالاند

وسيواصل غوارديولا الاعتماد على النجم المتألق إرلينغ هالاند لقيادة الفريق نحو الفوز. المهاجم البالغ 25 عامًا سجل ثلاثية في أول ديربي له عام 2022، وواصل تحضيراته لهذه المباراة بتسجيل خمسة أهداف مع منتخب النرويج في الفوز الكاسح 11-1 على مولدوفا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان ذلك ثالث "خماسية" له في مسيرته الاحترافية، وقد رفع رصيده الدولي إلى 48 هدفًا في 45 مباراة، ورغم أن رقم 9 في السيتي عادة ما يخطف الأضواء، فإن الأنظار هذه المرة ستتجه بشكل أكبر نحو صاحب القميص الجديد رقم 99.

ظهور الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما قد يصبح اللاعب الثامن من السيتي الذي يخوض أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي عبر ديربي مانشستر، والثالث كحارس مرمى بعد أندرياس إيساكسون عام 2006 وكلاوديو برافو عام 2016، لم يحافظ أي منهما على شباكه نظيفة.

ومن بين آخر سبعة لاعبين دشنوا مشاركاتهم في ديربي مانشستر، فاز خمسة منهم بالمباراة، وسجل اثنان أهدافًا، فيما أصبح أحدهم – ميخائيل كافلاشفيلي – رئيسًا لجورجيا.

روبن أموريم يبقي على الحارس ألتاي بايندر

رغم تعاقد مانشستر يونايتد مع الحارس البلجيكي سين لامينز من رويال أنتويرب، لكن المدرب البرتغالي قرر الإبقاء على الحارس ألتاي بايندر أساسيًّا.

وسيضطر لامينز للانتظار قليلًا قبل أن يحصل على فرصته الأولى مع يونايتد، لكنه من المرجح أن يتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الأحد، بعد رحيل الكاميروني أندريه أونانا على سبيل الإعارة إلى نادي طرابزون سبور التركي.

بايندير لم ينجح حتى الآن في إقناع الجماهير أو الجهاز الفني خلال فترته القصيرة كخيار أول في يونايتد، باستثناء تألقه في ركلات الترجيح أمام آرسنال في كأس الاتحاد الموسم الماضي، كما يُعد واحدًا من ثلاثة حراس فقط ارتكبوا خطأ مباشرًا أدى إلى هدف هذا الموسم.

وبغض النظر عن هوية الحارس الأساسي، سيستمد مانشستر يونايتد دفعة معنوية من سجله الإيجابي أمام جاره مانشستر سيتي تحت قيادة روبن أموريم، حيث حقق الفريق فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد الموسم الماضي، قبل أن يفرض التعادل السلبي في لقاء الإياب على ملعب أولد ترافورد في أبريل الماضي.