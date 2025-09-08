بيراميدز يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي السعودي المنتظرة

تلقى نادي بيراميدز ضربة قوية قبل خوض منافسات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال لأول مرة في تاريخه.

وتوج بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي بعد التغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الدور النهائي.

ويلعب بيراميدز ضد ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 14 سبتمبر الجاري في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الدور الأول للبطولة.

وحال فوز بيراميدز يصعد لمواجهة الأهلي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

وبحسب الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، فإن محمود مرعي مدافع الفريق سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 4 أسابيع قادمة بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة.

وأوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن مرعي اشتكى من إصابة في ركبته في لقاء مودرن سبورت بالدوري المصري وغاب عن مباراة الأهلي الأخيرة لهذا السبب.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لجراحة في غضروف الركبة وسيغيب لمدة شهر على أقصى تقدير.

ويعاني بيراميدز إصابة الثنائي رمضان صبحي ومصطفى فتحي لاعبي الفريق قبل لقاء أوكلاند سيتي.