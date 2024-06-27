بديل ساديو ماني المنتظر.. النصر السعودي يستهدف صفقة ضخمة من الدوري الإنجليزي

وانضم ديابي إلى أستون فيلا مطلع الموسم الماضي قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في صفقة قاربت قيمتها 52 مليون جنيه أسترليني بحسب الصحيفة البريطانية.

وسجل ديابي 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 54 مباراة في موسمه الأول مع أستون فيلا، كما أنه يرتبط بعقد رسمي مع فريقه حتى عام 2028.