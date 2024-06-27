بديل ساديو ماني المنتظر.. النصر السعودي يستهدف صفقة ضخمة من الدوري الإنجليزي
يستهدف نادي النصر السعودي التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل لتدعيم الخط الهجومي.
ويبحث النصر حسم صفقة هجومية تمهيدًا للسماح للنجم السنغالي ساديو ماني بمغادرة أسوار النادي بعد ارتباط دام لموسم واحد.
وارتبط اسم ماني بعدة أندية على رأسها فنربخشة التركي بجانب القادسية السعودي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن النصر استقر بالفعل على بديل ساديو ماني وسيكون من الدوري الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النصر دخل في محادثات مع إدارة أستون فيلا الإنجليزي للفوز بخدمات الجناح الفرنسي موسى ديابي في الموسم الجديد.
وأكدت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 24 عامًا جذب أنظار مسؤولي النصر الذين يبحثون عن حسم الصفقة بالفعل بشكل رسمي.
وانضم ديابي إلى أستون فيلا مطلع الموسم الماضي قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في صفقة قاربت قيمتها 52 مليون جنيه أسترليني بحسب الصحيفة البريطانية.
وسجل ديابي 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 54 مباراة في موسمه الأول مع أستون فيلا، كما أنه يرتبط بعقد رسمي مع فريقه حتى عام 2028.