بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

يخوض ريال مدريد مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة للدوري الإسباني أمام ضيفه ريال مايوركا.

وحقق ريال مدريد انتصارين على حساب أوساسونا بهدف دون رد وريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتطلع تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي وتعزيز العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

التشكيل الرسمي

وصول لاعبي ريال مدريد

انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تسديدة من تشواميني لاعب ريال مدريد

الدقيقة 6: مبابي يسجل هدفا لريال مدريد

إلغاء الهدف بسبب التسلل

الدقيقة 37: ريال مدريد يتعادل بهدف هويسين

الدقيقة 38:فينيسيوس يتقدم لريال مدريد