خطف المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي، إعجاب مشجعيه في الأيام الأولى لقيادته الريدز.

ويخوض ليفربول معسكره التدريبي استعدادًا للموسم المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه ليفربول فريق ريال بيتيس الإسباني غدًا الجمعة، قبل أن يواجه آرسنال في فيلادلفيا ومانشستر يونايتد في ساوث كارولينا، الأسبوع المقبل.

ونشر الحساب الرسمي بنادي ليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجانب من تدريبات الفريق تحت قيادة سلوت نال تفاعلاً من جانب مشجعي الريدز.

وفي الفيديو، تبادل جاريل كوانساه، وكورتيس جونز، وواتارو إندو، ومحمد صلاح، تمريرات رائعة، في ظل تواجد المدرب سلوت الذي يراقب العمل.

وأبدى العديد من المشجعين إعجابهم بأسلوب سلوت في التدريبات وبناء الهجمة قبل بداية الموسم المقبل.

ويغيب عن صفوف ليفربول في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية 11 لاعبًا؛ بسبب إجازات نهاية الموسم، نظرًا لخوضهم بطولتي كأس أوروبا وكوبا أمريكا، وعلى رأسهم ديوغو غوتا وألكسندر أرنولد، وفيرجل فان دايك والحارس أليسون ولويس دياز.

ويضم المعسكر عددا من اللاعبين الشبان الباحثين عن الفرصة للمشاركة، وهم بن دوك، وفيتسلاف ياروس، وجيمس ماكونيل، ولوكي تشامبرز، ومارسيلو بيتالوغا، وكايد غوردون، وأوين بيك، وأمارا نالو، ولويس كوماس، وتايلر مورتون، وهارفي بلير، ولوكا ستيفنسون، وهارفي ديفيز، وتري نيوني.