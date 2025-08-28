سون ومولر يقودان أندية الدوري الأمريكي لتحطيم رقم قياسي في سوق الانتقالات

كشفت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم أن أندية الدوري حطمت الرقم القياسي للإنفاق على الانتقالات في 2025 إذ أنفقت نحو 336 مليون دولار على صفقات التعاقد مع اللاعبين.

وتصدر لوس انجليس إف.سي المشهد عبر تعاقده مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ -مين من توتنهام هوتسبير في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد نادي فانكوفر الكندي الناشط في دوري المحترفين الأمريكي مع النجم الألماني توماس مولر قادما من بايرن ميونخ بعد نهاية مسيرة أسطورية مع الفريق البافاري امتدت من عام 2008 حتى 2025.

أخبار ذات علاقة سون إلى غالاكسي لوس أنجلوس ومولر ينضم لفانكوفر في الدوري الأمريكي للمحترفين

وبلغ إجمالي الإنفاق نحو ضعف الرقم القياسي السابق للدوري الأمريكي البالغ 188 مليون دولار أمريكي والذي سُجِّل عام 2024.

وحطمت فرق الدوري الأمريكي الرقم القياسي لصفقات الانتقالات الفردية في المسابقة 3 مرات في العام الجاري، وكان آخرها صفقة لوس انجليس إف.سي التي بلغت قيمتها 26.5 مليون دولار لضم قائد منتخب كوريا الجنوبية سون.

أخبار ذات علاقة تقييم مذهل لميسي بعد قيادته إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي (صورة)

وتليها صفقة تعاقد أتلانتا يونايتد مع إيمانويل لاتي لاث مقابل 22 مليون دولار وتعاقد إف.سي سينسيناتي مع كيفن دينكي مقابل 16.3 مليون دولار.

أخبار ذات علاقة سون يتلقى استقبالا حارا في مباراته الأولى مع لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي (فيديو)

وحققت 8 أندية أرقاما قياسية جديدة في الانتقالات الداخلية، إذ حطم أوستن إف.سي الرقم القياسي مرتين، في حين حطم ما يقرب من نصف فرق الدوري أرقامها القياسية للصفقات في العامين الماضيين.

وكان ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وأسطورة منتخب الأرجنتين أحد أكبر النجوم الذين عززوا صفوف أندية الدوري الأمريكي وذلك في بداية موسم 2023 ـ 2024 قبل أن يلحق به نجوم آخرون أبرزهم زميلاه السابقان في برشلونة سيرجي بوسكيتش ولويس سواريز.