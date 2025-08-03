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رياضة

ظهور نادر لعثمان ديمبيلي وزوجته المغربية على يخت فاخر (صور)

ظهور نادر لعثمان ديمبيلي وزوجته المغربية على يخت فاخر (صور)
عثمان ديمبيلي مع زوجته في عطلته الصيفيةالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 3:32 م

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يقضي اللاعب عثمان ديمبيلي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عطلته السنوية، بعد خسارة فريقه لقب كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي في الدور النهائي، خلال يوليو الماضي.

واختار ديمبيلي السفر إلى تركيا لقضاء عطلته رفقة زوجته المغربية ريما إدبوش عقب موسم طويل وشاق.

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 وظهر النجم الفرنسي رفقة زوجته المغربية على يخت فاخر في ظهور نادر للثنائي منذ زواجهما عام 2021، وهي الخطوة التي غيّرت كثيراً من سلوك ومستوى النجم الفرنسي.

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واختار عثمان ديمبيلي مدينة بودروم التركية مكانًا لعطلته؛ حيث وصل المدينة يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة كلفته 35 ألف دولار أمريكي، ويقيم في فندق فخم مقابل 3478 دولارًا لليلة الواحدة، بحسب تقارير صحفية.

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 واختار عثمان ديمبيلي (28 عاماً) وزوجته ريما إدبوش (25 عاماً) الفندق والمدينة لكونهما يوفران للعائلة مكانًا منعزلًا تحيط به الطبيعة، ونادرًا ما يغادر الثنائي الفندق.

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ويقيم عثمان ديمبيلي وزوجته في المدينة التركية أسبوعًا، في رحلة تكلفه  173702 دولار أمريكي.

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 ويعد عثمان ديمبيلي أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لسنة 2025 رفقة الإسباني لامين يامال، وقاد باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، بجانب جميع الألقاب المحلية في فرنسا.

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