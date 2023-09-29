أوسيمين يعلن عن نواياه بطريقة خفية
أثار النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الجدل حول خطوته المستقبلية، بعد أن نشر النادي الإيطالي مقطع فيديو، يسخر منه على منصة "تيك توك".
ونشر نادي نابولي مقطع فيديو لإهدار المهاجم ضربة جزاء في مباراة الفريق أمام بولونيا، يوم الأحد الماضي، وتضمن صوتًا غريبًا، وتم مسحه لاحقًا من حساب النادي على "تيك توك"
ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن فيكتور أوسيمين "نواياه" وناديه المستقبلي كما فعل جواو فيليكس عندما ألمح إلى حبه إلى فريق برشلونة.
وقال أوسيمين البالغ من العمر 24 عامًا، "عندما كنت صغيرًا، كان فريقي المفضل هو برشلونة بسبب صامويل إيتو".
وأضاف: "لا يزال برشلونة هو فريقي المفضل".
يذكر أن العلاقة بين نابولي وأوسيمين ليست على ما يرام، رغم إصدار النادي الإيطالي بيانًا أكد من خلاله أنه لم يقصد الإساءة إلى مهاجمه النيجيري، بسبب نشر حساب النادي على منصة "تيك توك" فيديو مسيئًا ضده.
وقال نابولي في بيانه: "لتجنب أي استغلال في هذا الموضوع، أنه لم يقصد أبدًا الإساءة أو السخرية من فيكتور أوسيمين، الذخيرة الفنية للنادي.. ولإثبات ذلك، خلال المعسكر التدريبي الصيفي، رفض النادي بشدة كل عرض تم تلقيه لانتقال المهاجم إلى الخارج".
وأضاف: "إنها تمثل حقيقة من التجارب المشتركة أنه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما على تيك توك، تم إنشاء اللغة التعبيرية دائمًا بخفة وإبداع، دون أن يكون لديها، في حالة أوسيمين، أي نية للسخرية أو السخرية".
واختتم نابولي بيانه، قائلاً: "ومع ذلك، إذا كان فيكتور قد اعتقد أي إساءة تجاهه، فهذا كان غريبًا على أي إدارة للنادي".