بعد استبعاده من رحلة اليابان.. ما الخطوة التصعيدية القادمة من باريس سان جيرمان تجاه مبابي؟

يبدو أن الأزمة بين الفرنسي كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان ستتخذ خطوات تصعيدية أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، ردا على رفض اللاعب تجديد تعاقده أو الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.

جاء ذلك بعدما أقصى النادي مبابي من جولته في اليابان، إذ إن لائحة اللاعبين المشاركين فيها خلت من اسم نجم منتخب فرنسا.

وعرض باريس سان جيرمان، قائد المنتخب الفرنسي البالغ عمره 24 عاما للبيع، وفقا لتقارير إعلامية، بعد توتر العلاقات بين الجانبين الشهر الماضي.