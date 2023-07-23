بعد استبعاده من رحلة اليابان.. ما الخطوة التصعيدية القادمة من باريس سان جيرمان تجاه مبابي؟
يبدو أن الأزمة بين الفرنسي كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان ستتخذ خطوات تصعيدية أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، ردا على رفض اللاعب تجديد تعاقده أو الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.
جاء ذلك بعدما أقصى النادي مبابي من جولته في اليابان، إذ إن لائحة اللاعبين المشاركين فيها خلت من اسم نجم منتخب فرنسا.
وعرض باريس سان جيرمان، قائد المنتخب الفرنسي البالغ عمره 24 عاما للبيع، وفقا لتقارير إعلامية، بعد توتر العلاقات بين الجانبين الشهر الماضي.
وقال مبابي سابقا إنه لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يمكنه المغادرة مجانا في يونيو 2024.
لكن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قال إنهم لن يسمحوا لمبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، بالرحيل مجانا.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، إنه "اعتباراً من اليوم سيضع باريس سان جيرمان مبابي على مقاعد البدلاء طوال الموسم إذا لم يوافق على تجديد عقده أو الرحيل".
وأضاف: "أولوية كيليان مبابي هي الذهاب إلى ريال مدريد، ومع ذلك قدم أحد الأندية السعودية عرضًا فلكيًا، وهو رقم قياسي عالمي، وسيحاولون ضمه رغم أنهم يعرفون رغبة اللاعب".
ويواجه باريس سان جيرمان مشكلة للسماح لمبابي بالرحيل قبل العام الأخير في عقده وعدم قدرته على استرداد 180 مليون يورو دفعها النادي الباريسي عام 2017 للتعاقد معه من موناكو.
وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد، بطل أوروبا 14 مرة، يرغب في التعاقد مع مبابي.
وكان مبابي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو، ومنذ ذلك الحين شارك المهاجم الفرنسي الشاب في 260 مباراة مع سان جيرمان سجل خلالها 212 هدفا وصنع 98.