ليكيب: باريس سان جيرمان حجز مطعما فخما للاحتفال بالكرة الذهبية

عثمان ديمبيلي أم لامين يامال أم مفاجأة مدوية مثلما حصل في سيناريو العام الماضي؟ ذلك هو السؤال الذي يتطلع إليه عشاق كرة القدم وأكبر أندية ومنتخبات العالم مساء اليوم الاثنين في باريس.

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو عاصمة الأنوار التي ستشهد الإعلان عن المتوج الجديد بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وخلافة الإسباني رودري على عرش أعرق الجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم.

وكشفت مجلة "ليكيب" الفرنسية (l'équipe) عن مؤشرات مفاجئة قالت إنها جاءت لتؤكد أن صاحب الكرة الذهبية 2025 هو عثمان ديمبلي أو في أقصى المفاجآت لاعب آخر من سان جيرمان.

ولئن سيتقدم للجائزة ـ رسميا ـ 30 مرشحا تم الإعلان عن أسمائهم منذ أسابيع، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني لامين يامال هما المرشحان الرئيسيان لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويملك كل من ديمبلي ويامال عديد المقومات للصعود على منصة التتويج في مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية، فديمبلي يملك ألقابًا وإحصائيات مذهلة مع باريس سان جيرمان، بينما يتمتع يامال أيقونة الفريق الكاتالوني بجاذبية هائلة وفنيات مذهلة بجانب 3 ألقاب محلية مع برشلونة.

أخبار ذات علاقة ما هي فرص أشرف حكيمي في الفوز بالكرة الذهبية؟

وكشفت "ليكيب" عن قيام باريس سان جيرمان بحجز مطعم فاخر في باريس للاحتفال بفوز أحد نجوم الفريق بالكرة الذهبية 2025.

وأضافت المجلة الفرنسية: "في حال فوز عثمان ديمبيلي باللقب - أو فوز لاعب باريسي آخر مثل أشرف حكيمي أو فيتينيا - فقد يُقام حفل في العاصمة للاحتفال بأول جائزة كرة ذهبية للاعب من باريس سان جيرمان منذ أكثر من عشرين عامًا، في مطعم باريسي فخم".

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات المجانية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2025

وأكدت: تلقى مطعم فخم في باريس طلبا من سان جيرمان لحجز لحفل مساء الاثنين مما يُثبت أن النادي ومحيط اللاعبين يستعدون لسيناريو تاريخي محتمل"، وفقًا لليكيب.

ولم يستبعد باريس سان جيرمان، المنشغل بالفعل بجدول أعماله المزدحم بعد تعيين الكلاسيكو ضد مارسيليا لليوم الاثنين أيضا، تنظيم حفل استقبال رسمي للاحتفال بالكرة الذهبية.

وحقق بي آس جي مسيرة لافتة في موسم 2024-2025، الذي شهد خمسة ألقاب وأول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.