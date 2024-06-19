الأهلي يتلقى دفعة هائلة قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي
يبدو أن سيطرة الهلال على الموسم الماضي لن تستمر كثيرًا في الموسم الجديد، في ظل الظروف التي يتعرض لها بطل الثلاثية المحلية.
الهلال يمر بفترة صعبة للغاية، وعزاؤه الوحيد هو توقف المباريات المحلية حتى منتصف أغسطس المقبل، لكن عند عودة المنافسات سيجد نفسه أمام بطولة مهمة للغاية وهي السوبر السعودي.
"الزعيم" قد يخسر تلك البطولة بسبب الظروف التي وجد نفسه محاطًا بها، وفي ظل الدعم القوي المنتظر من خصمه في أول مباراة وهو الأهلي، قد تكون تلك الظروف بمثابة دفعة قوية للراقي قبل المواجهة المنتظرة!
علي البليهي
يغيب نجم دفاع الهلال المشاكس علي البليهي الذي عرف كيف يراقب أعتى نجوم العالم وأكثرهم قوة، وأخرج كريستيانو رونالدو عن تركيزه، وتسبب في طرده في النسخة الأخيرة من السوبر.
البليهي موقوف بسبب تصرف مثل الذي قام به رونالدو، حيث تعرض للطرد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر أيضًا.
طرد البليهي أوقفه، ولم يؤثر فقط في سير اللقاء أمام النصر، لكن يبدو أنه سيكون له تبعات أمام الأهلي أيضًا.
كاليدو كوليبالي
النجم السنغالي لا يختلف موقفه كثيرًا عن علي البليهي، ففي لحظة تهور كبيرة طُرد هو الآخر ضد النصر في النهائي نفسه الخاص بكأس خادم الحرمين الشريفين.
ولولا تحقيق الهلال للفوز باللقب لربما كانت عقوبة الثنائي قد أصبحت أكثر قسوة من الإيقاف، لكن من طرف الزعيم وليس اتحاد الكرة ولا رابطة الأندية.
في نهاية المطاف سيفقد الهلال خط دفاعه كاملًا أمام الأهلي في المباراة الأولى للزعيم بكأس السوبر السعودي.
نيمار دا سيلفا
البرازيلي الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة، منذ الأشهر الأولى له مع الهلال، من غير المتوقع أن يعود قريبًا للملاعب.
عودة نيمار قد تكون بعد بداية الدوري السعودي بعدة أسابيع، وكل ذلك متوقف على مدى استجابته للعلاج.
مالكوم
خضع البرازيلي مالكوم لعملية جراحية في أوتار الركبة، وبحسب ما أكد الهلال في بيانه الرسمي سيغيب اللاعب فترة تتراوح بين 6 ـ 8 أسابيع.
مالكوم يعد من أبرز وأهم عناصر الهلال في الموسم الماضي، وأحد أكثر المساهمين في الأهداف، وحال عاد بعد ستة أسابيع سيلحق بالمواجهة، لكن لو طال غيابه لثمانية أسابيع فسيكون من الصعب ظهوره ضد الأهلي.
مالكوم له رقم خاص لو عاد سيتفاءل به الهلال؛ إذ إنه لم يخسر قط في ست مباريات سوبر خاضها في مسيرته، منها مواجهتان مع الهلال وأربع مع زينيت الروسي.
نجوم في أمم أوروبا
أسماء أخرى قد تغيب عن الهلال هي تلك التي تخص النجوم المشاركين في كأس أمم أوروبا مع منتخبات بلادهم.
وعلى رأس هؤلاء مسمار الوسط ملينيكوفيتش سافيتش، وهداف الفريق ألكساندر متروفيتش، وهناك أيضًا روبن نيفيز المرشح للاستمرار حتى الأدوار النهائية في البطولة.
كأس الأمم الأوروبية تنتهي منتصف الشهر المقبل، وسيكون أمام هؤلاء النجوم فترة تصل إلى شهر قبل السوبر السعودي، لكن غالبيتهم لم يحصل على أي إجازة، وحال حصولهم على بعض الراحة فذلك سيعني بشكل تلقائي غيابهم عن فترة الإعداد الخاصة بالهلال وبالتبعية عدم مشاركتهم أساسيين في نصف نهائي السوبر على الأقل.