الأهلي يتلقى دفعة هائلة قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي

يبدو أن سيطرة الهلال على الموسم الماضي لن تستمر كثيرًا في الموسم الجديد، في ظل الظروف التي يتعرض لها بطل الثلاثية المحلية.

الهلال يمر بفترة صعبة للغاية، وعزاؤه الوحيد هو توقف المباريات المحلية حتى منتصف أغسطس المقبل، لكن عند عودة المنافسات سيجد نفسه أمام بطولة مهمة للغاية وهي السوبر السعودي.

"الزعيم" قد يخسر تلك البطولة بسبب الظروف التي وجد نفسه محاطًا بها، وفي ظل الدعم القوي المنتظر من خصمه في أول مباراة وهو الأهلي، قد تكون تلك الظروف بمثابة دفعة قوية للراقي قبل المواجهة المنتظرة!

علي البليهي

يغيب نجم دفاع الهلال المشاكس علي البليهي الذي عرف كيف يراقب أعتى نجوم العالم وأكثرهم قوة، وأخرج كريستيانو رونالدو عن تركيزه، وتسبب في طرده في النسخة الأخيرة من السوبر.

البليهي موقوف بسبب تصرف مثل الذي قام به رونالدو، حيث تعرض للطرد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر أيضًا.

طرد البليهي أوقفه، ولم يؤثر فقط في سير اللقاء أمام النصر، لكن يبدو أنه سيكون له تبعات أمام الأهلي أيضًا.