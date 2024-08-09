علق المدافع الشاب خوان مارتينيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، بعد أسابيع قليلة من تصعيده إلى الفريق الأول.

ويعاني المدافع الشاب خوان مارتينيز من إصابة بالتمزق بالرباط الصليبي، وسوف يخضع للجراحة.

وكان من المتوقع استدعاء مارتينيز لمباراة ريال مدريد في السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي، لكن تبخر حلم اللاعب، بعد تعرضه إلى إصابة قوية خلال تدريبات النادي الملكي.

وبعد التأكد من إصابته علق مارتينيز قائلا: "سوف أعود أقوى"، وذلك في صورة نشرها عبر خاصية "ستوري"، بحسابه على "إنستغرام".

وقرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تصعيد النجم الواعد للفريق الأول خلال هذا الصيف.

والتحق مارتينيز خلال الموسم الماضي بفريق الشباب (دون 19 عاما) وقدم أداء لافتا وهو ما جعل أنشيلوتي يقرر ضمه.

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني حاليًا، لمواجهة نظيره فريق أتالانتا يوم 14 أغسطس في بطولة السوبر الأوروبي على ملعب وارسو الوطني في بولندا.