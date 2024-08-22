بدأت حظوظ نادي برشلونة في الظفر بتوقيع النجم البرتغالي لإسي ميلان الإيطالي رفائيل لياو تتضاءل، في ضوء تصريح المدير العام للنادي بأن بيع لياو غير مطروح بالمرة على الأقل خلال الصيف الجاري.

ووفقا لما أورده موقع "أر أم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسي، وجه المدير العام للميلان جيورجي فورلاني، أن رحيل المهاجم البرتغالي أمر غير وارد خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي تصريحات شكلت مفاجأة غير سارة للفريق الكتالوني.

وقال فورلاني في تصريحات للموقع الفرنسي: "رافا لياو سيبقى في الميلان، ليست هناك فرضية للرحيل، من جهتنا نعرف أن اللاعب لم يطلب مغادرة ميلان، أليس كذلك".

واعتبرت الصحف الإيطالية والإسبانية أن الموقف الحاسم لإدارة "آ سي ميلان" كانت بمرتبة ضربة قاصمة لطموحات النادي الكاتالوني الذي آمن بحظوظه في الظفر بتوقيع لياو بعدما فقد كل آماله في استقدام النجم الإسباني، ولاعب أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز.

أخبار ذات علاقة بعد فشل التعاقد مع ويليامز.. برشلونة يوجه بوصلته نحو نجم ميلان

ووفقا لموقع "آر أم سي سبورت"، من الواضح أن إدارة الميلان أغلقت الباب نهائيا في وجه برشلونة، وباستثناء حدوث مفاجأة مدوية، سيكمل لياو موسمه السادس في إيطاليا.

وفي حقيقة الأمر، حتى إن لم يصدر فورلاني أي تصريحات، لم يكن من السهل على إدارة خوان لابورتا التعاقد مع لياو، خصوصا أن الميلان طالب بنحو 100 مليون يورو مقابل بيع نجمه، وهو أمر دفع برشلونة للبحث عن حلول أخرى كان أولها التواصل مع وكلاء كل من الفرنسي كينغسلاي كومان مهاجم بايرن ميونخ، والإيطالي فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس.

يذكر أن لياو (25 عاما) يرتبط بعقد مع ميلان حتى يونيو 2028، بعد أن انضم إليه في 2019 قادما من ليل الفرنسي، ليسجل 58 هدفا في 212 مباراة بكل المسابقات.