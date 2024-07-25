أكدت تقارير إخبارية قريبة من نادي برشلونة أن اتفاقا رسميا حصل بين النادي الكتالوني ومسؤولين من نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين بشأن صفقة انضمام البرازيلي فيتور روكي للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المتخصص في صفقات انتقالات اللاعبين أن المفاوضات التي قادها مجلس إدارة الهلال السعودي مع إدارة برشلونة أفضت إلى الاتفاق على انتقال البرازيلي روكي (25 عاما) إلى الدوري السعودي، لكن خطوة واحدة لا تزال أمام إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأضاف رومانو أن "الهلال والبارسا ينتظران فقط موقف اللاعب ووكيل أعماله، الهلال يرغب في ضم روكي ويضعه ضمن أولويات خياراته لموسم 2024 ـ 2025، وبرشلونة منفتح أيضا على التفريط فيه، لكن كل شيء يعتمد على قرار اللاعب الآن".

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت صحيفة "سبورت" (sport) الكتالونية أن برشلونة وضع فيتور روكي على لائحة اللاعبين المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مضيفة أن الأندية السعودية هي الأقرب للفوز باللاعب البرازيلي.

وأضافت أنه بات من المؤكد أن يغادر روكي برشلونة هذا الصيف، حيث يدرك النادي أن اللاعب لن يحصل على دقائق لعب كافية مع الألماني هانسي فليك في 2024 ـ2025.

وانضم فيتور روكي إلى برشلونة في يوليو 2023 قادمًا من باراناينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى يونيو 2031، لكنه التحق بالفريق في يناير 2024 وخاض في موسمه الأول مع الفريق 16 مباراة وسجل هدفين.

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