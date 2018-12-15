البرتغالي دا كوستا يتوج بطلًا لسباق “فورمولا إي – الدرعية” (فيديو)

تُوّج البرتغالي فيليكس دا كوستا بطلًا لسباق “فورمولا إي – الدرعية”، والذي أقيم، السبت، في العاصمة السعودية الرياض.

وكان السباق جنونيًا منذ البداية خصوصًا بين دا كوستا ووصيفه ليجون إيرك فيرني، إذ كان الأخير متصدرًا للسباق لكن خللًا تقنيًا في استرجاع الطاقة قرب منتصف السباق، فتح المجال لكوستا في التقدم وانتزاع الفوز.

لكن فيرني، بطل الموسم الماضي، عاد للتقدم ووصل إلى المركز الثاني مجددًا، بل كان قاب قوسين أو أدنى من استعادة صدارته، إلا أن الوقت لم يسعفه.

ونجح جيروم دامبروسيو في ضمان المركز الثالث على منصة التتويج.

وشهدت شبكة الانطلاق عدة تغييرات نتيجة مجموعة من العقوبات التي شملت كلًا من لوكاس دي غراسي، وسام بيرد، وروبرن فرينز، وأوليفر تورفي وتوم ديلمان وانطلاقهم من آخر شبكة الانطلاق على ذات الترتيب.