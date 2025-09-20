شكل بائس وممل.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على النجمة (صورة)

أطلق الإعلامي وليد الفراج تعليقاً نارياً بعد فوز الاتحاد على حساب النجمة بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الاتحاد الفوز بفضل هدف في اللحظات الأخيرة سجله الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ورفع الاتحاد، حامل اللقب بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان، رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب دوري روشن.

وكتب الفراج عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلاً: "منذ بداية الدوري لم أر من النمر أي ملامح".

وأضاف: "شكل الاتحاد بائس وممل رغم الفوز المتأخر، وعندما نتذكر أن المباراة المقبلة ضد النصر يزداد القلق على مستقبل العميد في الحفاظ على لقبه كبطل للدوري".

وأتم قائلاً: "الاتحاد يحتاج إلى إنقاذ سريع، والهدوء ليس دوماً حكمة".

ورفضت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة فهد سندي، إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان عقب الخسارة الأخيرة ضد الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه بلان انتقادات واسعة رغم تحقيقه الثنائية المحلية في الموسم الماضي؛ بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق، وخسارة بطولة كأس السوبر السعودي في بداية الموسم عقب الخسارة أمام النصر في نصف النهائي.