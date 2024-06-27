قوة مذهلة.. كم بلغت سرعة تسديدة رونالدو أمام جورجيا؟
كشفت أحدث إحصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن سرعة التصويبة التي سددها الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، في مواجهة فريقه أمام جورجيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، في "يورو 2024".
وتغلبت جورجيا 2-صفر على البرتغال، ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.
وصعدت جورجيا ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بمجموعاتها إلى جانب سلوفينيا وهولندا وسلوفاكيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع إسبانيا.
وخلال الدقيقة 17 انبرى رونالدو لتسديد ركلة حرة مباشرة إلى شباك جورجيا، لتصل سرعة الكرة إلى 130 كم/ساعة، بحسب ما أظهرته الإحصائيات على الشاشة الناقلة للمباراة، ولكن تألق حارس جورجيا منع الكرة من دخول الشباك.
وكانت البرتغال، بطلة أوروبا 2016، قد حسمت بالفعل تأهلها من صدارة المجموعة السادسة إثر الفوز 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا.
وتأهلت تركيا من المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط إثر فوزها 2-1 على التشيك، بينما احتلت جورجيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
وحرمت جورجيا رونالدو (39 عاما) من تحقيق رقم قياسي جديد له، إذ كان بحاجة إلى التسجيل ليحطم الرقم القياسي الذي انتزعه الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما) قبل أيام قليلة، ويصبح أكبر لاعب سنا يسجل في البطولة الأوروبية عبر تاريخها، كما بدا عليه الغضب والإحباط لدى خروجه من أرضية الملعب.