قوة مذهلة.. كم بلغت سرعة تسديدة رونالدو أمام جورجيا؟

كشفت أحدث إحصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن سرعة التصويبة التي سددها الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، في مواجهة فريقه أمام جورجيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، في "يورو 2024".

وتغلبت جورجيا 2-صفر على البرتغال، ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.

وصعدت جورجيا ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بمجموعاتها إلى جانب سلوفينيا وهولندا وسلوفاكيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع إسبانيا.

وخلال الدقيقة 17 انبرى رونالدو لتسديد ركلة حرة مباشرة إلى شباك جورجيا، لتصل سرعة الكرة إلى 130 كم/ساعة، بحسب ما أظهرته الإحصائيات على الشاشة الناقلة للمباراة، ولكن تألق حارس جورجيا منع الكرة من دخول الشباك.